Gizli füze anlaşması

ABD’nin Suudi Arabistan’a yaptığı silah satışının tartışmalı olduğu bir dönemde, Riyad yönetiminin, Çin’den aldığı yardımlarla balistik füze programını ciddi miktarda artırdığı ortaya çıktı. CNN, ABD hükümetinin, Çin’den yardım alan Suudi Arabistan’ın balistik füze programını ciddi miktarda artırdığına dair istihbarat aldığını yazdı.

KONGRE’DEN GİZLEMİŞ

Amerikan basın kuruluşu CNN’in konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Pekin’den yardım alan Suudi Arabistan’ın balistik füze programını ciddi miktarda artırdığına dair istihbarat aldı. Kaynaklar, Donald Trump yönetiminin en başta bu istihbaratı Kongrenin önemli üyelerine açıklamadığını kaydetti. Bazı Demokrat Kongre üyelerinin bu istihbaratı başka yerlerden duyduğu ve konunun dışında bırakıldıkları için oldukça sinirlendikleri ifade edildi.

Washington Post gazetesi, ocak ayında uydu görüntülerine dayanarak verdiği haberinde Suudi Arabistan’ın balistik füze üretimi için bir tesis kurmuş olabileceğini yazmıştı.

YENİ SİLAH SAVAŞI ENDİŞESİ

Gizli istihbarata göre, Suudi Arabistan son dönemde Çin’den hem füze altyapısını hem teknolojisini geliştirecek alımlar yaptı. Kaynaklar, Suudi Arabistan’daki bu gelişmelerin, bazı Kongre üyeleri arasında Orta Doğu’da yeni bir silah savaşı ihtimaline karşı endişe uyandırdığını belirtti. Trump yönetiminin bu istihbarata yönelik bir adım atmaması, İran’a karşı mücadeleye üstü kapalı bir onay olarak değerlendiriliyor.

NÜKLEER BAŞLIK İÇİN BİR ADIM MI?

Suudilerin asıl amacının ABD istihbaratı tarafından tam olarak bilinmediğini söyleyen kaynaklar, balistik füze programındaki ilerlemenin Riyad’ın bir gün nükleer savaş başlığı elde etmek için potansiyel çabalarında bir adım olabileceğini belirtti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2018 yılında ‘60 Dakika’ programına yaptığı açıklamada, “Eğer İran bir nükleer bomba geliştirirse biz de en kısa sürede aynısını yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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Senatörlerden silah satışına protesto

ABD’de bir grup senatör, Başkan Donald Trump yönetiminin kullandığı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını “bypass” eden acil durum yetkisini protesto etti. Cumhuriyetçi ve Demokrat kanattan bazı senatörler, konuya ilişkin açıklama yaparak, tepkilerini dile getirmek için karar tasarısı sunduklarını duyurdu. Senatoya sunulan karar tasarısının Suudi Arabistan ve BAE’ye olan söz konusu silah satışını engellemeyeceği fakat Kongre tarafından Trump yönetimine gösterilen önemli bir tepki olduğu belirtildi.

Çin’e gümrük tarifesi tehdidi

Donald Trump

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere verdiği demeçte, Çin mallarına gerektiğinde 300 milyar dolar gümrük tarifesi uygulayabileceği konusunda tehditte bulundu. Trump yine de bir anlaşma yapmayı umduğunu sözlerine ekledi. “Çin ile görüşmemizde çok ilginç şeyler oluyor. Ne olacağını göreceğiz. Gümrük tariflerini en az 300 milyar dolar daha artırabilirim ve bunu doğru zamanda yapacağım” diyen Trump, gümrük tarifelerindeki artışın hangi malları kapsayacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.