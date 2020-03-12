Gizli işkence merkezleri kurdu

Göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalara başvuran Yunanlar yeni bir skandala daha imza attı.

Yunan hükümetinin, Avrupa’ya geçmek isteyen sınırdaki sığınmacıları uluslarası hukuka aykırı bir şekilde iletişim ve yargı sürecinin olmadığı gizli bir lokasyonda tutup Türkiye’ye geri gönderdiği iddia edildi. New York Times’ta (NYT) yer alan “Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri:’ Hayvanlar gibiyiz’” başlıklı araştırma haberde, Yunanistan’da sığınmacıların tutulduğu yargısız merkezlere işaret edildi.

YUNANİSTAN'IN KUZEYDOĞUSUNDA

Sığınmacılarla yapılan mülakatlara da yer verilen haberde, Yunanlıların sığınmacı mültecileri yakalayarak üzerlerindeki elbiseler dahil bütün varlıklarını gasbettiği, dövdüğü ve hiç bir hukuki işlem yapmadan Türkiye’ye geri gönderdiği kaydedildi. Haberde, NYT’nin yerinde raporlama ve uydu görüntülerinin adli analizi sonucunda Yunanistan'ın kuzeydoğusunda böyle gizli bir merkezin varlığını doğruladığının altı çizildi.

ZALİMANE VE İNSANLIK DIŞI

Kendisine alanın şemaları ve gizli merkezin detayları sunulan eski BM insan hakları özel raportörü Francois Crépeau, ilgili merkezin göçmenlerin sığınma talebi haklarının ve Avrupa Birliği hukukunun “zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele” ile ihlal edildiğini temsil ettiğini vurguladı.

OYNAT 00:41 Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı Yunan askerleri, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedeki sığınmacılara sapanla taş atarak müdahale etti.

Müdahalelerde yaralanan sığınmacılar, sağlık müdürlüğünün sahra çadırlarında tedavi ediliyor. Sığınmacıların, tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.



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MÜLTECİLER BURADA TUTULUYOR

İsviçre araştırma grubu Respond tarafından da söz konusu yargısız merkezin varlığının teyid edildiğinin altı çizilen haberde, ayrıca Yunan güçlerinin Ege Denizi'nde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sığınmacı botlarına tehlikeli bir şekilde şiddet ve tacizde bulunduğuna değinildi.

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22 YAŞINDAKİ YARUB’U ÖLDÜRDÜLER

NYT, Yunan hükümetinin ‘yalan haber’ diye reddettiği, 22 yaşındaki Muhammed Yarub’un sınırda Yunan güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğünü de olay yerindeki video verileri ve adli incelemeler sonucunda teyid ettiklerini kaydetti.

Yunan elçi bakanlığa çağrıldı

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Büyükelçi Diamessis’ten, Yunanistan’ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli’de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.

13 gün geride kaldı

Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteci çocuklar zor şartlar altında bekliyor.

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 13. gününde sürüyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu’nun pek çok kentinden Edirne’ye gelen sığınmacıların Avrupa’ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor. Sığınmacılar kara ve sınır hattından en çok nehir geçişlerini kullanıyor. Sığınmacılardan bazılarının Yunanistan’ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi de sürüyor.

SAĞANAK ZORLADI

Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 5 binin üzerinde sığınmacı, zor şartlarda mücadele ediyor. Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor. Dün akşam başlayan ve gece de devam eden sağanak sığınmacılara zor anlar yaşattı. Yağışsız bir havaya uyanan sığınmacıları bugün güneşli bir gün bekliyor.

OYNAT 00:59 Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin Edirne'ye akınları devam ederken, yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor. Göçmenler, Yunanistan'da geçiş yapmak için sık sık Meriç Nehri'ni kullanıyor. Sınırda güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, bugün Edirne'nin Doyran köye yakınlarında Meriç Nehri'nin kıyısına jiletli dikenli tel çekmeye başladı. BiP'te paylaş

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2 bin 300 yaralı

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Yunanistan’ın müdahalesiyle yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya sağlık desteği verdi. Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, “2 bin 306 sığınmacıya, kentteki hastaneler ve sahra hastanesinde müdahale edildi. 186 yaralı var. Hastanede tedavi gören 14 sığınmacı bulunuyor” dedi.

14 SIĞINMACI TEDAVİ ALTINDA

Kalkan, şunları kaydetti: “Yunanistan tarafından ateşli silah, plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyla yapılan müdahale sonucu yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya, kentteki hastaneler ve sahra hastanesinde müdahale edildi. 186 yaralı var. Hastanede tedavi gören 14 sığınmacı bulunuyor. Ateşli silah yaralanmalarına maruz kalan 3 sığınmacı ölmüştü. Sınır kapısının önünde bekleyen sığınmacı gencin, üzerine kaynar su dökülmesi üzerine vücudunda ve yüzünde birinci ve ikinci derece yaralanmalar meydana geldi. Yaralıların tedavileri Tıp Fakültesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde devam ediyor.”

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Gaz fişekli saldırı

Yunan askerleri sığınmacılara gazla saldırdı

Yunanistan güvenlik güçleri sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombasıyla müdahale etmeyi sürdürüyor. Sığınmacıların Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününe girildi. Yunanistan sınır birlikleri bekleyişlerini sürdüren sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale ediyor ve gaz fişeklerini direkt sığınmacıları hedef alarak atıyor.

3’Ü YARALANDI

Bu arada sığınmacılar, Kastanies Sınır Kapısı’nda Yunanistan tarafından jiletli tel ve sivri demirlerle oluşturulan barikatı zincirle aşmaya çalıştı. Müdahale sırasında vücutlarına gaz kapsülleri isabet eden 3 sığınmacı yaralandı. Yaralılara Edirne Sağlık Müdürlüğünce kurulan sahra çadırında müdahale edildi. Gazdan etkilenen, aralarında çocukların da olduğu diğer sığınmacılara da sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Öte yandan, tampon bölgenin yakınındaki ağaçlık alanda çadırlarda bekleyen aileler de gazdan etkilendi.