Dünya Gizli işkence merkezleri kurdu
AVRUPA

Gizli işkence merkezleri kurdu

Yunanistan, Avrupa’ya geçmek isteyen mültecileri alıkoyduğu gizli sorgu merkezleri kurdu. Burada bir süre alıkoyulan mültecilerle konuşan New York Times, gizli merkezin ülkenin kuzeydoğusunda bulunduğunu yazdı. BM’nin eski İnsan Hakları Raportörü Francois Crepeau, merkez için “zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalara başvuran Yunanlar yeni bir skandala daha imza attı.
Göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalara başvuran Yunanlar yeni bir skandala daha imza attı.

Yunan hükümetinin, Avrupa’ya geçmek isteyen sınırdaki sığınmacıları uluslarası hukuka aykırı bir şekilde iletişim ve yargı sürecinin olmadığı gizli bir lokasyonda tutup Türkiye’ye geri gönderdiği iddia edildi. New York Times’ta (NYT) yer alan “Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri:’ Hayvanlar gibiyiz’” başlıklı araştırma haberde, Yunanistan’da sığınmacıların tutulduğu yargısız merkezlere işaret edildi.

YUNANİSTAN'IN KUZEYDOĞUSUNDA

Sığınmacılarla yapılan mülakatlara da yer verilen haberde, Yunanlıların sığınmacı mültecileri yakalayarak üzerlerindeki elbiseler dahil bütün varlıklarını gasbettiği, dövdüğü ve hiç bir hukuki işlem yapmadan Türkiye’ye geri gönderdiği kaydedildi. Haberde, NYT’nin yerinde raporlama ve uydu görüntülerinin adli analizi sonucunda Yunanistan'ın kuzeydoğusunda böyle gizli bir merkezin varlığını doğruladığının altı çizildi.

ZALİMANE VE İNSANLIK DIŞI

Kendisine alanın şemaları ve gizli merkezin detayları sunulan eski BM insan hakları özel raportörü Francois Crépeau, ilgili merkezin göçmenlerin sığınma talebi haklarının ve Avrupa Birliği hukukunun “zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele” ile ihlal edildiğini temsil ettiğini vurguladı.

Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı
OYNAT 00:41
Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı
Yunan askerleri, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedeki sığınmacılara sapanla taş atarak müdahale etti.
Müdahalelerde yaralanan sığınmacılar, sağlık müdürlüğünün sahra çadırlarında tedavi ediliyor. Sığınmacıların, tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.


MÜLTECİLER BURADA TUTULUYOR

İsviçre araştırma grubu Respond tarafından da söz konusu yargısız merkezin varlığının teyid edildiğinin altı çizilen haberde, ayrıca Yunan güçlerinin Ege Denizi'nde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sığınmacı botlarına tehlikeli bir şekilde şiddet ve tacizde bulunduğuna değinildi.

22 YAŞINDAKİ YARUB’U ÖLDÜRDÜLER

NYT, Yunan hükümetinin ‘yalan haber’ diye reddettiği, 22 yaşındaki Muhammed Yarub’un sınırda Yunan güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğünü de olay yerindeki video verileri ve adli incelemeler sonucunda teyid ettiklerini kaydetti.

Yunan elçi bakanlığa çağrıldı

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Büyükelçi Diamessis’ten, Yunanistan’ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli’de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.

13 gün geride kaldı

Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteci çocuklar zor şartlar altında bekliyor.
  • Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 13. gününde sürüyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu’nun pek çok kentinden Edirne’ye gelen sığınmacıların Avrupa’ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor. Sığınmacılar kara ve sınır hattından en çok nehir geçişlerini kullanıyor. Sığınmacılardan bazılarının Yunanistan’ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi de sürüyor.
  • SAĞANAK ZORLADI
  • Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 5 binin üzerinde sığınmacı, zor şartlarda mücadele ediyor. Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor. Dün akşam başlayan ve gece de devam eden sağanak sığınmacılara zor anlar yaşattı. Yağışsız bir havaya uyanan sığınmacıları bugün güneşli bir gün bekliyor.

Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor
OYNAT 00:59
Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor
Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin Edirne'ye akınları devam ederken, yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor. Göçmenler, Yunanistan'da geçiş yapmak için sık sık Meriç Nehri'ni kullanıyor. Sınırda güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, bugün Edirne'nin Doyran köye yakınlarında Meriç Nehri'nin kıyısına jiletli dikenli tel çekmeye başladı.

2 bin 300 yaralı

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Yunanistan’ın müdahalesiyle yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya sağlık desteği verdi. Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, “2 bin 306 sığınmacıya, kentteki hastaneler ve sahra hastanesinde müdahale edildi. 186 yaralı var. Hastanede tedavi gören 14 sığınmacı bulunuyor” dedi.

14 SIĞINMACI TEDAVİ ALTINDA

Kalkan, şunları kaydetti: “Yunanistan tarafından ateşli silah, plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyla yapılan müdahale sonucu yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya, kentteki hastaneler ve sahra hastanesinde müdahale edildi. 186 yaralı var. Hastanede tedavi gören 14 sığınmacı bulunuyor. Ateşli silah yaralanmalarına maruz kalan 3 sığınmacı ölmüştü. Sınır kapısının önünde bekleyen sığınmacı gencin, üzerine kaynar su dökülmesi üzerine vücudunda ve yüzünde birinci ve ikinci derece yaralanmalar meydana geldi. Yaralıların tedavileri Tıp Fakültesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde devam ediyor.”

Gaz fişekli saldırı

Yunan askerleri sığınmacılara gazla saldırdı
  • Yunanistan güvenlik güçleri sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombasıyla müdahale etmeyi sürdürüyor. Sığınmacıların Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününe girildi. Yunanistan sınır birlikleri bekleyişlerini sürdüren sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale ediyor ve gaz fişeklerini direkt sığınmacıları hedef alarak atıyor.
  • 3’Ü YARALANDI
  • Bu arada sığınmacılar, Kastanies Sınır Kapısı’nda Yunanistan tarafından jiletli tel ve sivri demirlerle oluşturulan barikatı zincirle aşmaya çalıştı. Müdahale sırasında vücutlarına gaz kapsülleri isabet eden 3 sığınmacı yaralandı. Yaralılara Edirne Sağlık Müdürlüğünce kurulan sahra çadırında müdahale edildi. Gazdan etkilenen, aralarında çocukların da olduğu diğer sığınmacılara da sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Öte yandan, tampon bölgenin yakınındaki ağaçlık alanda çadırlarda bekleyen aileler de gazdan etkilendi.

Yunanistan siper kazıyor
DÜNYA
Yunanistan siper kazıyor
Hem ölümler hem de vakalar geriledi

Hem ölümler hem de vakalar geriledi

​Çin'deki ölümcül salgında son rakamlar şaşırttı.
CHPli isimden skandal paylaşım

CHP'li isimden skandal paylaşım

Koronavirüs, ​Abdüllatif Şener için siyasi rant malzemesine dönüştü.
Aşının geliştirildiği iddia edildi

Aşının geliştirildiği iddia edildi

​Dünya kabusu yaşatan korona için yeni bir iddia.
Küresel ticaret karantinada

Küresel ticaret karantinada

​ABD-Çin rekabetinin yıllık kaybına 3 ayda ulaştı.
Putin’e 2036 vizesi

Putin’e 2036 vizesi

​Anayasa değişikliği için referanduma gidilecek.
Selman'dan Konsey'e gözaltı

Selman'dan Konsey'e gözaltı

​Kralın sağlık durumu giderek kötüleşmesi nedeniyle hazırlanıyor.

Donald Trump kapıyı kapattı!

Donald Trump kapıyı kapattı!

Trump: ​AB'den ABD'ye 30 gün için bütün seyehatleri yasaklıyoruz.
NBA virüse yakalandı

NBA virüse yakalandı

Tüm maçlar koronavirüs nedeniyle süresiz olarak askıya aldı.
Tedbir alındı bu panik gereksiz

Tedbir alındı bu panik gereksiz

​Vatandaşlar erken saatlerden itibaren raflara hücum etti.
Sözler tutulmazsa cevabı ağır olur

Sözler tutulmazsa cevabı ağır olur

Erdoğan, İdlib'deki gözlem noktalarının güvenliğine işaret etti.
Korona<br>artık küresel salgın

Korona
artık küresel salgın

Çok sayıda ülkede ilk ölüm vakaları görülmeye başlandı.
Gizli işkence merkezleri kurdu

Gizli işkence merkezleri kurdu

Yunanistan'dan​ 'zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı' muamale...
Ekmeğim senindir

Ekmeğim senindir

​Mehmetçik, Tel Abyad'da çocukların yüzünü güldürüyor.
CHP demek<br>hakaret demek

CHP demek
hakaret demek

​CHP'li isimlerin Erdoğan'a yönelik hakaretlerinin ardı arkası kesilmiyor.
1-2 aylık<br>süreç önemli

1-2 aylık
süreç önemli

​Fahrettin Koca: Stoklarımız var, ilacımız var. Sorun yok.
17 gün tatil, AVM'ler yasak!

17 gün tatil, AVM'ler yasak!

​Körfez ülkesinde radikal koronavirüs önlemleri

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.