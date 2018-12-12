Göçmen öğrencilere ölüm tehdidi

Genellik göçmen çocukların yer aldığı OKAN sınıfında, ağırlıklı olarak bölge lisanı olan Felemenkçe dili öğretiliyor.

Belçika’nın Brugge şehrinde yer alan Mühendislik, Spor ve Sanat Okulu (KTA) öğrencilerinin, okuldaki yabancı öğrencilere saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Öğrencilerin açtığı özel Facebook grubunda yer alan mesajlarda, öğrenciler Felemenkçesi iyi olmayan OKAN sınıfı öğrencilerine saldırı tehdidinde bulundu. 18 yaş grubunda olanlar ise Facebook’da silah fotoğrafları yayınladı.

Belçika'da bulunan ırkçı çete üyesi

SAĞ PARTİ KURACAKLAR

Bir öğrencinin teneffüste ırkçı Nazi sloganları atmasının ardından başlatılan soruşturmayla okuldaki ırkçı öğrenci çetesi ortaya çıktı. İfadesi alınan 5 öğrenci faşist

olduklarını inkar etmeyerek, Sağ İttifak Partisi (Rechtse Alliantie) kuracaklarını ve Belçika’daki tüm yabancıları öldürmek istediklerini belirtti. Öğrencilerin daha sonra serbest bırakılması ise şaşkınlıkla karşılandı.

Düzenlenen protestolara ellerinde meşalelerle binlerce göçmen ve Danimarkalı katıldı.



Danimarka’nın başkenti Kopenhag ve ülkenin 2’nci büyük kenti Arhus’ta, mülteciler ve göçmenlere yönelik sert yasalar protesto edildi. 9 farklı sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen protestoya, ellerinde meşalelerle binlerce göçmen ve Danimarkalı katıldı. Danimarka hükümeti, mülteci ve göçmenleri 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası’nda kurulacak “Geri Gönderme Merkezi”nde toplamak üzere karar almıştı.