Dünya Göçmen öğrencilere ölüm tehdidi
AVRUPA

Göçmen öğrencilere ölüm tehdidi

Belçika’nın Brugge şehrinde Mühendislik, Spor ve Sanat Okulu (KTA) öğrencileri, OKAN isimli sınıftaki yabancı kökenli öğrencileri tehdit etti. Aşırı sağ eğilimli öğrenciler, Facebook paylaşımlarında tehditler savurarak silah fotoğrafları paylaştı.

Yeni Şafak
Genellik göçmen çocukların yer aldığı OKAN sınıfında, ağırlıklı olarak bölge lisanı olan Felemenkçe dili öğretiliyor.
Genellik göçmen çocukların yer aldığı OKAN sınıfında, ağırlıklı olarak bölge lisanı olan Felemenkçe dili öğretiliyor.

Belçika’nın Brugge şehrinde yer alan Mühendislik, Spor ve Sanat Okulu (KTA) öğrencilerinin, okuldaki yabancı öğrencilere saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Öğrencilerin açtığı özel Facebook grubunda yer alan mesajlarda, öğrenciler Felemenkçesi iyi olmayan OKAN sınıfı öğrencilerine saldırı tehdidinde bulundu. 18 yaş grubunda olanlar ise Facebook’da silah fotoğrafları yayınladı.

Belçika'da bulunan ırkçı çete üyesi

SAĞ PARTİ KURACAKLAR

Bir öğrencinin teneffüste ırkçı Nazi sloganları atmasının ardından başlatılan soruşturmayla okuldaki ırkçı öğrenci çetesi ortaya çıktı. İfadesi alınan 5 öğrenci faşist

olduklarını inkar etmeyerek, Sağ İttifak Partisi (Rechtse Alliantie) kuracaklarını ve Belçika’daki tüm yabancıları öldürmek istediklerini belirtti. Öğrencilerin daha sonra serbest bırakılması ise şaşkınlıkla karşılandı.

Düzenlenen protestolara ellerinde meşalelerle binlerce göçmen ve Danimarkalı katıldı.


Danimarka’nın başkenti Kopenhag ve ülkenin 2’nci büyük kenti Arhus’ta, mülteciler ve göçmenlere yönelik sert yasalar protesto edildi. 9 farklı sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen protestoya, ellerinde meşalelerle binlerce göçmen ve Danimarkalı katıldı. Danimarka hükümeti, mülteci ve göçmenleri 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası’nda kurulacak “Geri Gönderme Merkezi”nde toplamak üzere karar almıştı.

Macron’a inanmıyoruz
DÜNYA
Macron’a inanmıyoruz

/**/
Saldırıya geçtiler

Saldırıya geçtiler

​Gezi organizatörleri 9 ülede Türkiye'ye karşı harekete geçti.
Emekli Tuğgeneral açıkladı

Emekli Tuğgeneral açıkladı

Erenel: ABD Suriye'de 40 bin değil 70 bin teröristi eğitecek.
CHP-HDP ittifakındanÖcalan'a alkış

CHP-HDP ittifakındanÖcalan'a alkış

'​Öcalan'a selam olsun' diyen HDP'li vekili CHP'liler alkışladı.
Zekeriya Özcennetlikmiş!

Zekeriya Özcennetlikmiş!

​FETÖ'ye ait 'cennetlik' listesinde ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.
Sakınyeltenmeyin

Sakınyeltenmeyin

​Fransa'daki 'Sarı Yelekliler' eylemi muhalefeti heyecanlandırdı.
MiT'ten 18 binkişiye eğitim

MiT'ten 18 binkişiye eğitim

​'İstihbarata Karşı Koyma' ve 'Stratejik İş Birliği' brifingi verilidi.
Fransa diken üstünde

Fransa diken üstünde

Strazburg'da silahlı saldırı meydana geldi: Ölü ve yaralılar var.
Denizli adayını geri çekti

Denizli adayını geri çekti

MHP kararın ​ittifak görüşmeleri kapsamında olduğunu açıkladı.

Yoğun kar geliyor

Yoğun kar geliyor

​Meteoroloji yağışın etkili olacağı bölgeleri açıkladı.

Tek tek herkese sordu

Tek tek herkese sordu

​Galatasaray-Porto maçında unutulmaz anlar.
Aslan artık Avrupa Ligi'nde

Aslan artık Avrupa Ligi'nde

Schalke kazandı, G.Saray yoluna devam etti.

Darbe zihniyetinden kurtulamıyorlar

Darbe zihniyetinden kurtulamıyorlar

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AK Parti'den yanıt.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu, Rize'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.