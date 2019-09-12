Göçmenler kamyonette böyle saklandı

Umman'dan Birleşik Srap Emirlikleri'ne geçmeye çalışan 18 göçmen küçük bir kamyonetin zeminine yakalandı. Abu Dabi polisinin paylaştığı fotoğraflarda sahte bir tabanla kaplanmış yüzeyin altında sıkışmış 16 göçmenin yattığı görülüyor.
Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre, yaklaşık sekiz milyon işçi Körfez ülkesi nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor. İnsan Hakları Örgütleri, BAE'de gökdelenler ve alışveriş merkezleri inşaatlarında çalışan göçmen işçilerin ücretleri ödenmeden uzun süre çalıştırıldığını ve fiziksel istismara uğradığını belirtiyor.