Dünya Göçte Türkiye kriterleri
AVRUPA

Göçte Türkiye kriterleri

Memur-Sen, Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin (AB) mültecilerin sınır geçişlerindeki hak ihlallerini “İnsani Sınırların Avrupa Sınırlarıyla İmtihanı” başlıklı raporda topladı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

90 göçmenle yüz yüze görüşmeden veriler içeren rapora ilişkin Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yunanistan’ın AB ülkelerine geçmek isteyen göçmenleri insan onurunu aşağılayan ve psikolojik şiddet araçları kullanarak engellemeye çalıştığını belirtti. Yalçın, “Suriye’deki insani krizin çözümüne odaklanmak yerine, AB ülkelerinin sınırlarını koruma telaşı, Türkiye ve AB ülkelerinin göçmenlere yönelik yaklaşımındaki başlıca farkı oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’nin göç politikasını, insan onurunu ve insan haklarını merkeze alarak uygulaması, göç politikalarında Türkiye kriterlerinin konuşulacağı bir dönemin başlangıcıdır” dedi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyesi Nergis Dama ise “Sınırı geçmek isteyenlerin tercihi Yunanistan değil. Kimse Yunanistan’da yaşamak istemiyor, Almanya’ya gitmek istiyorlar. Yunanistan sadece bekçi görevi görüyor. Göçmenler 8 yıldır Türkiye’de yaşadıkları muameleyi, 8 günlük Yunanistan sınırında yaşamadıklarını söylüyor” diye konuştu.

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