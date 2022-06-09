Dünya Gölde gezinirken İkinci Dünya Savaşına ait bomba buldu
AVRUPA

Gölde gezinirken İkinci Dünya Savaşına ait bomba buldu

Liverpool'daki Greenbank Park'ta göle düşürdüğü güneş gözlüklerini arayan bir adam, patlamamış bir İkinci Dünya Savaşı bombası buldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gölde gezinirken İkinci Dünya Savaşına ait bomba buldu
Liverpool'daki bir parkta şüpheli bir İkinci Dünya Savaşı bombası bulundu

Balık tutarken göle düşürdüğü güneş gözlüklerini arayan bir adam Liverpool'da tesadüfen bir bomba buldu. Polis, parkı kontrol altına aldı ve ordu mensuplarının bombanın bulunduğu yere kum torbaları taşıdığı görüldü.

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Bir kişi Birleşik Krallık merkezli Liverpool Echo'ya şunları söyledi:

  • "Gölde iki delikanlı gördüğümde Greenbank Park'ta köpeği gezdiriyordum. Biri gözlüklerini kaybettiği için onları arıyordu ve o zaman bombayı buldu. Bir dakika sonra polis geldi ve park kapatıldı, polis insanlara uzak durmalarını söyledi. Bomba imha görevlilerinin de maddenin bulunduğu yerin yakınındaki gölün yakınında kürek çektiği görüldü."

Daha sonra polis, Liverpool parkında "patlamamış bir mühimmat cihazı" olduğuna inanılan bir şeyin bulunduğunu doğruladı.

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Polonya tarihinde bulunan patlamamış en büyük bomba iki gün süren çalışmanın ardından imha edildi. Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 8. Sahil Koruma Filosu'ndan Teğmen Grzegorz Lewandowski, yaklaşık 5 buçuk ton ağırlığındaki bombanın su altında imhasının dünyada bir ilk olduğunu duyurdu.

Ardından Merseyside polisi sözcüsü Liverpool Echo'ya şunları söyledi:

  • "7 Haziran Salı günü Greenbank Park'ta patlamamış bir mühimmat olduğuna inanılan bir nesneye ait olduğu bildirilen bir öğenin bulunduğunu doğrulayabiliriz. Halktan biri, cihazı parkın gölünde bulduğunu bildirdi. Ordu öğeyi kontrollü bir şekilde patlatırken bölge kontrol altına alındı. Olaya müdahale edilirken gösterdikleri sabır için halkımıza teşekkür ediyoruz."

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