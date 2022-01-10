​Görevi ben devrettim: Tesisler Ruslara emanet

Şiddet olayları, Kazakistan’ın en büyük şehri Almatı başta olmak üzere güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son bulurken, ülkedeki stratejik tesislerin de, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in davetiyle ülkeye gelen Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) güçleri tarafından kontrol altına alındığı kaydedildi. Öte yandan ülkenin kurucu lideri ve ilk cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev arasında sorun olduğuna ilişkin iddialara cevap geldi. Nazarbayev’in ofisinden yapılan açıklamada, Nazarbayev’in, Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’e kendisinin devrettiği bildirildi. Açıklama, Nazarbayev’e yakın isimlerden eski istihbarat şefi ve Başbakan Kerim Masimov’un “ihanet” suçlamasıyla gözaltına alınmasından sonra geldi.

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Nazarbayev

KARARI KENDİSİ VERDİ

Nursultan Nazarbayev’in Basın Danışmanı Aydos Ukibay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan’daki olayların yaşandığı günlerde Nazarbayev’in Nur Sultan’da bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Tokayev’e destek verdiğini belirtti. Ukibay, “Durum çok zordu ve bu nedenle ‘Ulusun lideri’, isyanlar ve terörün ülke yönetiminden hızlı bir cevap gerektirdiğini çok iyi bildiği için Güvenlik Konseyi başkanlığı görevini Cumhurbaşkanı’na devretmeye kendisi karar verdi” ifadelerini kullandı.

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BALTALAMA GİRİŞİMİ

Nazarbayev ve Tokayev’in halkını, ülkesini ve milletin geleceğini savunarak, her zaman aynı tarafta olduğunu vurgulayan Ukibay, “Nazarbayev ve Tokayev hepimiz için bu zor günlerde, yekpare devlet gücünü bir kez daha gösterdiler” dedi. Basında ve sosyal medyada Kazakistan’ın ilk cumhurbaşkanı hakkında çok sayıda yanlış söylenti ve kışkırtıcı kayıtlar dolaştığına dikkati çeken Ukibay, “Mevcut koşullarda bu tür faaliyetleri siyasi durumu istikrarsızlaştırma ve devletin anayasal temellerini baltalama girişimi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Tokayev

GÖZALTI SAYISI 5 BİNİ AŞTI

Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan, ülke genelinde gözaltına alınanların sayısının 5 bin 135’e çıktığı ifade edilen açıklamada, protestolar esnasında kamu düzeni ve ülkenin anayasal düzenini korurken yaralanan güvenlik güçlerinin sayısının da bin 300’den fazla olduğu belirtildi. Açıklamada, 300 kişinin üzerlerinde ateşli silahlar ve cep telefonları dahil çalıntı mallar ve yüksek miktarda para ile ülkeyi terk etmek için sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alındığı kaydedildi.

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Rusya destekli güçten koruma

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada da, ülkedeki stratejik tesislerin kontrolünün Rusya’nın öncülüğündeki, 2 bin 500 askerden oluşan Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü güçleri tarafından koruma altında alındığı belirtildi. Ülkenin başkenti Nur Sultan’da da yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

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Almatı normale dönüyor

Kazakistan’daki olaylarda silahlı çatışmaların en yoğun yaşandığı Almatı şehrinde hayat normalleşiyor. Almatı’daki karargahtan yapılan açıklamaya göre, toplu taşıma araçları sınırlı olarak çalışmaya başladı. Açıklamada, “Büyük zincir marketler ve pazar yerleri çalışıyor. Yeterli gıda var” ifadesi yer aldı. Merkezi yerlerde silah seslerinin duyulmadığı şehirde, telefon operatörleri yeniden hizmet vermeye sağladı.

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