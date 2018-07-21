Gözaltına alınan Macron'un dayakçı danışmanının düğünü iptal

Fransa’da tartışmaların odağındaki isim Alexandre Benalla, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yakın danışmanlarında biriydi, bugün dünya evine girerek en mutlu günlerinden birini yaşayacakken kendini demir parmaklıklar arakasında buldu.
Fransız radyosu RTL’in haberine göre, Benalla’nın gözaltı süresinin uzatılmasıyla, cumartesi günü Issy-les-Moulineaux belediyesinde düzenlenmesi beklenen nikah töreni iptal edildi.
Cumhurbaşkanlığı Daire Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Alexandre Benalla'nın, 1 Mayıs gösterilerinde polis bandı ve kaskı takarak, iki genci şiddetli şekilde darp ettiğine dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olay Fransa’da adeta devlet meselesi haline geldi.
Görüntülere tepki gösteren Fransız milletvekilleri, İçişleri Bakanından ve Cumhurbaşkanlığından acil açıklama beklediği bildirilmişti.
İçileri Bakanı meclisin sorularını yanıtlayacak
Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un olaydan 2 Mayıs’ta haberdar olduğu halde yargıyı bilgilendirmemekle suçlanıyor. Bakan Collomb önümüzdeki pazartesi günü , Meclis'in Yasalar Komisyonunda konuyu araştıran heyetin sorularını yanıtlaması bekleniyor.
Elysee Sarayı skandalın ortaya çıkmasının ardından yaptığı ilk açıklamada Benalla'nın geniş çaplı protesto gösterileriyle ilgili tecrübe kazanmak için 1 Mayıs törenlerinde polisle çalışmak istediğini ifade etmişti. Ülkede giderek artan tepkilerle, Elysee'den Benalla'nın Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevine son verildiği açıklaması geldi.
Öte yandan, Paris Başsavcılığının kamu otoritesine ait simge ve yetkiyi gasp etme, kamu çalışanı olarak şiddet uygulama suçlarından dolayı Benalla hakkında soruşturma açtı.
Macron'un ilk büyük krizi
Seçim kampanyası sırasında Macron'un korumalığını da üstlenen Benalla'nın, seçim zaferinin ardından Elysee Sarayı'nın güvenlik ekibinin başına getirildiği biliniyor.
Benalla son olarak, Dünya Şampiyonu Fransız futbolcular için verilen resepsiyon sırasında cumhurbaşkanlığı sarayının bahçesinde görüntülenmişti.
"Benalla skandalı" Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetinin bugüne kadar yaşadığı en zor imtihan olarak yorumlanıyor.