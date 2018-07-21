Dünya Gözaltına alınan Macronun dayakçı danışmanının düğünü iptal
AVRUPA

Gözaltına alınan Macron'un dayakçı danışmanının düğünü iptal

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un danışmanı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir genci şiddetli şekilde darp etmesinin üzerine gözaltına alınmıştı. Gözaltı süresinin uzaması sebebiyle Alexandre Benalla'nın düğünü iptal edildi.

Haber Merkezi Diğer
Alexandre Benalla ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Alexandre Benalla ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa’da tartışmaların odağındaki isim Alexandre Benalla, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yakın danışmanlarında biriydi, bugün dünya evine girerek en mutlu günlerinden birini yaşayacakken kendini demir parmaklıklar arakasında buldu.

Fransız radyosu RTL’in haberine göre, Benalla’nın gözaltı süresinin uzatılmasıyla, cumartesi günü Issy-les-Moulineaux belediyesinde düzenlenmesi beklenen nikah töreni iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı Daire Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Alexandre Benalla'nın, 1 Mayıs gösterilerinde polis bandı ve kaskı takarak, iki genci şiddetli şekilde darp ettiğine dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olay Fransa’da adeta devlet meselesi haline geldi.

Görüntülere tepki gösteren Fransız milletvekilleri, İçişleri Bakanından ve Cumhurbaşkanlığından acil açıklama beklediği bildirilmişti.

İçileri Bakanı meclisin sorularını yanıtlayacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un olaydan 2 Mayıs’ta haberdar olduğu halde yargıyı bilgilendirmemekle suçlanıyor. Bakan Collomb önümüzdeki pazartesi günü , Meclis'in Yasalar Komisyonunda konuyu araştıran heyetin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Elysee Sarayı skandalın ortaya çıkmasının ardından yaptığı ilk açıklamada Benalla'nın geniş çaplı protesto gösterileriyle ilgili tecrübe kazanmak için 1 Mayıs törenlerinde polisle çalışmak istediğini ifade etmişti. Ülkede giderek artan tepkilerle, Elysee'den Benalla'nın Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevine son verildiği açıklaması geldi.

Öte yandan, Paris Başsavcılığının kamu otoritesine ait simge ve yetkiyi gasp etme, kamu çalışanı olarak şiddet uygulama suçlarından dolayı Benalla hakkında soruşturma açtı.

Macron'un ilk büyük krizi

Seçim kampanyası sırasında Macron'un korumalığını da üstlenen Benalla'nın, seçim zaferinin ardından Elysee Sarayı'nın güvenlik ekibinin başına getirildiği biliniyor.

Benalla son olarak, Dünya Şampiyonu Fransız futbolcular için verilen resepsiyon sırasında cumhurbaşkanlığı sarayının bahçesinde görüntülenmişti.

"Benalla skandalı" Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetinin bugüne kadar yaşadığı en zor imtihan olarak yorumlanıyor.

İranlı yıldız Trabzonspor'da

İranlı yıldız Trabzonspor'da

​Trabzonspor, İranlı stopter Majid Hosseini'nin transferini bitirdi.
'Hedeflerimize ulaştık'

'Hedeflerimize ulaştık'

Türk Hava Yolları, 2018 hedeflerini yıl bitmeden tamamladı.
Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Firari FETÖ'cü Akın İpek ev hapsine alınmıştı.
Sınır ötesinde vurdu

Sınır ötesinde vurdu

​TSK, Irak'ın kuzeyinde 8 teröristi etkisiz hale getirdi.
100 günlükplan belli oldu

100 günlükplan belli oldu

18 Ağustos'ta açıklanıp hayata geçirilecek.
Türk bayrağıyla uğurlandı

Türk bayrağıyla uğurlandı

Gazzeli şehid Muhammed, meydanlarda da taşıyordu.
'Kurultay' kızdırdı

'Kurultay' kızdırdı

Kılıçdaroğlu kurultayı soran gazetecilere sinirlendi.
Nefret suçu!

Nefret suçu!

​Ailesiyle pikniğe gidiyordu... Irkçıların hedefi oldu!

Talep edilmesi suç

Talep edilmesi suç

Kredi kartı sahiplerine çok önemli uyarı.
Bir ilçekırmızıya büründü

Bir ilçekırmızıya büründü

​Kilosu 4 euro'dan Amerika'ya gönderilecek.
Vurkan'lar Furkan Yonis'ler Yunus oldu

Vurkan'lar Furkan Yonis'ler Yunus oldu

Ad ve soyadındaki yazım ve imla hataları düzeltildi.
Tansiyon yeniden yükseldi

Tansiyon yeniden yükseldi

​Irak'taki gösterilerde bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Bedelliye200 TL'lik liste

Bedelliye200 TL'lik liste

Askere gideceklerin çantasında bulunacak 24 ürün.
Beşiktaş'tan Fabri'yi aldı

Beşiktaş'tan Fabri'yi aldı

​Fabri'yi siyah beyazlılardan aldıran isim ortaya çıktı.
2 bin yıllık villa

2 bin yıllık villa

​Denizli'de yapılan arkeolojik kazıda önemli keşif.
Babası gözaltında

Babası gözaltında

​Evrim'in babasının ifadeleri polisi harekete geçirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.