Gözaltındaki 23 Suudi serbest bırakıldı

Suudi Arabistan’da Kasım ayında yapılan 'tasfiye operasyonu'nda gözaltına alınan 200 üst düzey yetkiliden 23’ü serbest bırakıldı.
Suudi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suudi yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan 200 yetkiliden 23’ü serbest bırakıldı. Serbest bırakılan yetkililerin kimlikleri henüz açıklanmadı.
Suudi Arabistan'da 5 Kasım gecesi 11 prens ve çok sayıda iş adamı gözaltına alınarak tasfiye edilmişti. Suudi Arabistan'ın tutukladığı isimlerin ortak bir özelliği dikkati çekmişti. İsimlerin neredeyse tamamının, geçtiğimiz Haziran ayında görevinden azledilen Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'e yakın kişiler olması öne çıkan özellikleri.
Görevlerinden azledilenler ve tutuklananların isimleri şöyle:
- Kraliyet Muhafızları Bakanı olarak görev yapan ve birkaç ay önce görevinden azledilen Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz, Ekonomi ve Planlama Bakanlığı görevini yürüten Mühendis Adil bin Muhammed Fakih, eski Riyad valisi Emir Türki bin Abdullah, Savunma Bakanı Yardımcısı Emir Fahd bin Abdullah, Emir Türki bin Nasır, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed, Kraliyet Mahkemesi'nin eski şefi Halid Tuwaijri, eski Maliye Bakanı İbrahim El-Assaf, Suudi Arabistan İletişim Şirketleri eski başkanı Suud El-Dawish, Suudi Arabistan Havayolları eski başkanı Halid el-Malham, Kraliyet kutlamaları ve organizasyonu eski şefi Muhammed El-Tobaishi ve iş adamları; El Velid Al-İbrahim, Muhammed Hüseyin El-Hamudi, Bakr bin Ladin.
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