Gözaltındaki bakan kurulda görüntülendi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın başlattığı operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Maliye Bakanı Assaf bugün bakanlar kurulu toplantısında görüntülendi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, bugün toplanan Bakanlar Kurulu'yla ilgili şaşırtıcı bir fotoğraf paylaştı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Suudi Arabistan Maliye Bakanı İbrahim el Assaf, fotoğrafta yer aldı. Gözaltına alınan eski bakanın bu kadar kısa sürede Bakanlar Kurulu toplantısına katılması, şaşkınlığa neden oldu.