Dünya Gözyaşı 46 yıldır dinmedi
AVRUPA

​Gözyaşı 46 yıldır dinmedi ​

Gözyaşı 46 yıldır dinmedi

Kıbrıs’ta 1974’te Rum terör örgütü EOKA-B’nin Muratağa-Sandallar katliamında şehit olan ve DNA testiyle kimlikleri belirlenen 14 çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Muratağa köyünde yürüttüğü kazılarda bulunan cenazeler için devlet töreni düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, acılı ailelere başsağlığı dilerken “Bugün burada anneler babalar ağlıyor, 46 yıldır ağlıyorlar. Biz de onların yanındayız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
126 kişinin katledildiği acı olayda şehit edilenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. En küçüğü 16 günlük Selden Ali Faik bebek, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman.
126 kişinin katledildiği acı olayda şehit edilenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. En küçüğü 16 günlük Selden Ali Faik bebek, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman.

Kıbrıs’ta 14 Ağustos 1974’te EOKA-B terör örgütünün gerçekleştirdiği Muratağa-Sandallar katliamında şehit edilen 14 çocuk için cenaze töreni düzenlendi. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Muratağa köyünde yürüttüğü kazılarda bulunan ve DNA testiyle kimlikleri belirlenen yedisi kız 14 çocuk devlet töreniyle defnedildi. Gazimağusa’daki Muratağa Sandallar Şehitliği’nde düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümg. Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Zorlu Topaloğlu, Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosu Kasım Kaban, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile şehit yakınları katıldı.

SAKIN UNUTULMASIN

Tören, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın konuşmasıyla başladı. Benan, “46 yıl önce bugün toplumsal birliğimizde unutulmaz yaralar açan Muratağa-Atlılar-Sandallar katliamlarının, EOKA tedhiş örgütünün 16 günlük bebekten 95 yaşındaki yaşlısına kadar sivil halkımıza karşı gerçekleştirdiği acımasız saldırıları ve savaşın acı yüzünü derin bir üzüntü içinde hatırlıyoruz. Yaşananların Rum-Yunan ikilisinin Enosis misyonlu terör örgütü EOKA’nın ilk katliamı olmadığını, ancak TSK’nın Ada’daki varlığı sürdüğü sürece son olacağını belirtmek istiyorum. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması, yaşananların da unutulmaması gerekmektedir” dedi. Kılınan cenaze namazlarının ardından 14 şehit dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kalıcı barış için bunlar görülmeli

  • Tören sonrası açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Çok kayıplarımız var. İnsanları evlerinden, otobüslerden alıp götürüp katlettiler. Muratağa-Sandallar’da yıllar sonra ulaşılan 14 yavrumuzu, çocuğumuzu devlet töreniyle defnettik. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün burada anne-babalar ağlıyor, 46 yıldır ağlıyorlar. Biz de onların yanındayız” diye konuştu. Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış olacaksa tüm bunları dikkate almak gerektiğini kaydeden Tatar, “Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için buradaki varlığı çok önemli bir husus. Bütün bunlar dünyanın gözü önünde yaşanmış ve Kıbrıs Türk halkını derinden yaralamıştır” dedi.
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