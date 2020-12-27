​Gözyaşı 46 yıldır dinmedi ​

126 kişinin katledildiği acı olayda şehit edilenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. En küçüğü 16 günlük Selden Ali Faik bebek, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman.

Kıbrıs’ta 14 Ağustos 1974’te EOKA-B terör örgütünün gerçekleştirdiği Muratağa-Sandallar katliamında şehit edilen 14 çocuk için cenaze töreni düzenlendi. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Muratağa köyünde yürüttüğü kazılarda bulunan ve DNA testiyle kimlikleri belirlenen yedisi kız 14 çocuk devlet töreniyle defnedildi. Gazimağusa’daki Muratağa Sandallar Şehitliği’nde düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümg. Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Zorlu Topaloğlu, Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosu Kasım Kaban, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile şehit yakınları katıldı.

SAKIN UNUTULMASIN

Tören, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın konuşmasıyla başladı. Benan, “46 yıl önce bugün toplumsal birliğimizde unutulmaz yaralar açan Muratağa-Atlılar-Sandallar katliamlarının, EOKA tedhiş örgütünün 16 günlük bebekten 95 yaşındaki yaşlısına kadar sivil halkımıza karşı gerçekleştirdiği acımasız saldırıları ve savaşın acı yüzünü derin bir üzüntü içinde hatırlıyoruz. Yaşananların Rum-Yunan ikilisinin Enosis misyonlu terör örgütü EOKA’nın ilk katliamı olmadığını, ancak TSK’nın Ada’daki varlığı sürdüğü sürece son olacağını belirtmek istiyorum. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması, yaşananların da unutulmaması gerekmektedir” dedi. Kılınan cenaze namazlarının ardından 14 şehit dualar eşliğinde toprağa verildi.

REKLAM

Kalıcı barış için bunlar görülmeli