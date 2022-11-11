Dünya Greenpeaceten Alman hükümetine protesto
AVRUPA

Greenpeace’ten Alman hükümetine protesto

Çevreci örgüt Greenpeace aktivistleri, Almanya’nın çevre ve iklim politikalarını protesto etmek amacıyla Ulaştırma Bakanlığı’nın dış cephesine “iklim suçluları” yazılı bariyer bandı çekti. 12 Greepeace eylemcisi, başkent Berlin’de Ulaştırma Bakanlığının “iklim protestolarının suç sayılması” girişimine karşı eylem yaptı. Eylemciler Ulaştırma Bakanı Volker Wissing’in ofisinin bulunduğu yere üzerinde “İklim Suçluları” yazılı 40 metre uzunluğunda iki bariyer bandı gerdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Greenpeace’ten Alman hükümetine protesto
Greenpeace’ten Alman hükümetine protesto

Çevreci örgüt Greenpeace aktivistleri, Almanya’nın çevre ve iklim politikalarını protesto etmek amacıyla Ulaştırma Bakanlığı’nın dış cephesine “iklim suçluları” yazılı bariyer bandı çekti.

12 Greepeace eylemcisi, başkent Berlin’de Ulaştırma Bakanlığının “iklim protestolarının suç sayılması” girişimine karşı eylem yaptı. Eylemciler Ulaştırma Bakanı Volker Wissing’in ofisinin bulunduğu yere üzerinde “İklim Suçluları” yazılı 40 metre uzunluğunda iki bariyer bandı gerdi.

Greenpeace üyesi Marion Tiemann, burada yaptığı açıklamada, “Federal Hükümet ve özellikle de Bakan Wissing mevcut iklim koruma yasasını çiğniyor. Barışçıl iklim protestolarını kriminalize etme girişimleriyle dikkatimizi dağıtmak yerine bu yasa ihlalini konuşmalıyız” ifadesini kullandı.

Almanya'da enerji krizi: Son çareyi buldular
DÜNYA
Almanya'da enerji krizi: Son çareyi buldular
Şehidimizin son görüntüleri

Şehidimizin son görüntüleri

​Arkadaşları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Gece yarısı dehşeti yaşadı

Gece yarısı dehşeti yaşadı

Olanları mahallelinin çığlıklarına uyanınca fark etti.
Bugün ülke genelinde saat 18.57de deprem tatbikatı yapılacak

​PKK'ya abluka: İnlerini başlarına yıkacaklar.

​'Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderler zirvesi Semerkant'ta yapıldı.

FETÖ elebaşı da listede.

​Doğu Türkistan'dan gelen ürünlerin AB'ye girmesini yasaklanacak.

Bakan ilk defa rakam açıkladı.

​Ülkedeki Müslüman topluluklar karşı çıkıyor.

​İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin açıkladı.

Washington Musk'ı hedefe koydu.

Gaziantep'teki feci kazada 16 kişi hayatını kaybetmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.