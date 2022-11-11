Greenpeace’ten Alman hükümetine protesto

Çevreci örgüt Greenpeace aktivistleri, Almanya’nın çevre ve iklim politikalarını protesto etmek amacıyla Ulaştırma Bakanlığı’nın dış cephesine “iklim suçluları” yazılı bariyer bandı çekti.
12 Greepeace eylemcisi, başkent Berlin’de Ulaştırma Bakanlığının “iklim protestolarının suç sayılması” girişimine karşı eylem yaptı. Eylemciler Ulaştırma Bakanı Volker Wissing’in ofisinin bulunduğu yere üzerinde “İklim Suçluları” yazılı 40 metre uzunluğunda iki bariyer bandı gerdi.
Greenpeace üyesi Marion Tiemann, burada yaptığı açıklamada, “Federal Hükümet ve özellikle de Bakan Wissing mevcut iklim koruma yasasını çiğniyor. Barışçıl iklim protestolarını kriminalize etme girişimleriyle dikkatimizi dağıtmak yerine bu yasa ihlalini konuşmalıyız” ifadesini kullandı.