Greta Thunberg: Biden'dan umudum yok

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, gelecek ay düzenlenecek Cop26 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile konuşma fikrine sıcak baktığını ancak zirveden önemli bir sonuç çıkmayacağını düşündüğünü ve ABD başkanın hoş sözlerinden etkilenmediğini açıkladı.
Covering Climate Now’a röportaj veren 18 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde ABD başkanı Biden'ın veya herhangi bir dünya liderinin onunla oturmak isteyebileceği fikrine şaşırdığını, ancak sorulduğunda bu olasılığa açık olduğunu söyledi.
Greta Thunberg, Biden ile görüşmeye “açık” olduğunu, ancak ne ABD liderinden ne de 31 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan zirveden pek bir şey beklemediğini söyledi.
"GERÇEK BİR EYLEMDE BULUNMUYORLAR"
Biden ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtlamadan bir hafta önce Thunberg, Youth4Climate zirvesinde yaptığı konuşmada, ABD başkanını ve diğer dünya liderlerini güzel sözler söylemekle, ancak iklim konusunda gerçek bir eylemde bulunmamakla suçlamıştı.
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İklim aktivistlerinin dünya liderleri tarafından “ciddiye alınmadığından” şikayet eden Thunberg, “Sadece 'Seni dinliyoruz' diyorlar ve sonra bizi alkışlıyorlar. Ardından politikalarına eskisi gibi devam ediyorlar” demişti.