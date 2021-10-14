Greta Thunberg: Biden'dan umudum yok

Covering Climate Now’a röportaj veren 18 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde ABD başkanı Biden'ın veya herhangi bir dünya liderinin onunla oturmak isteyebileceği fikrine şaşırdığını, ancak sorulduğunda bu olasılığa açık olduğunu söyledi.

Greta Thunberg, Biden ile görüşmeye “açık” olduğunu, ancak ne ABD liderinden ne de 31 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan zirveden pek bir şey beklemediğini söyledi.

Greta Thunberg

"GERÇEK BİR EYLEMDE BULUNMUYORLAR"

Biden ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtlamadan bir hafta önce Thunberg, Youth4Climate zirvesinde yaptığı konuşmada, ABD başkanını ve diğer dünya liderlerini güzel sözler söylemekle, ancak iklim konusunda gerçek bir eylemde bulunmamakla suçlamıştı.

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İklim aktivistlerinin dünya liderleri tarafından “ciddiye alınmadığından” şikayet eden Thunberg, “Sadece 'Seni dinliyoruz' diyorlar ve sonra bizi alkışlıyorlar. Ardından politikalarına eskisi gibi devam ediyorlar” demişti.

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FOTOĞRAF 7 Greta Thunberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa seyahatinin ardından iki haftadır kendisini evde izole ettiğini söyledi. 17 yaşındaki aktivist kendisinde boğaz ağrısı, titreme ve öksürük gibi belirtilerin olduğunu açıkladı. Avrupa yolculuğunda kendisiyle birlikte olan babası Svante Thunberg'de de bazı belirtilerin görüldüğünü söyledi. Henüz test yaptırmadığını söyleyen Thunberg, \"Belirtiler göz önüne alındığında büyük olasılıkla enfekteyim\" ifadelerini kullandı. İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı.

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