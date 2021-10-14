Dünya Greta Thunberg Bidendan umudum yok
AMERİKA

Greta Thunberg: Biden'dan umudum yok

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, gelecek ay düzenlenecek Cop26 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile konuşma fikrine sıcak baktığını ancak zirveden önemli bir sonuç çıkmayacağını düşündüğünü ve ABD başkanın hoş sözlerinden etkilenmediğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Greta Thunberg: Bidendan umudum yok
​Greta Thunberg - ABD Başkanı Joe Biden

Covering Climate Now’a röportaj veren 18 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde ABD başkanı Biden'ın veya herhangi bir dünya liderinin onunla oturmak isteyebileceği fikrine şaşırdığını, ancak sorulduğunda bu olasılığa açık olduğunu söyledi.

Greta Thunberg, Biden ile görüşmeye “açık” olduğunu, ancak ne ABD liderinden ne de 31 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan zirveden pek bir şey beklemediğini söyledi.

Greta Thunberg
Greta Thunberg

"GERÇEK BİR EYLEMDE BULUNMUYORLAR"

Biden ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtlamadan bir hafta önce Thunberg, Youth4Climate zirvesinde yaptığı konuşmada, ABD başkanını ve diğer dünya liderlerini güzel sözler söylemekle, ancak iklim konusunda gerçek bir eylemde bulunmamakla suçlamıştı.

  • İklim aktivistlerinin dünya liderleri tarafından “ciddiye alınmadığından” şikayet eden Thunberg, “Sadece 'Seni dinliyoruz' diyorlar ve sonra bizi alkışlıyorlar. Ardından politikalarına eskisi gibi devam ediyorlar” demişti.

TIME Dergisi 'Yılın İnsanı': İklim aktivisti Greta Thunberg
DÜNYA
TIME Dergisi 'Yılın İnsanı': İklim aktivisti Greta Thunberg

Greta'nın tren yalanı ifşa oldu: Birinci mevkide seyahat edip koridorda otururken fotoğraf paylaştı
DÜNYA
Greta'nın tren yalanı ifşa oldu: Birinci mevkide seyahat edip koridorda otururken fotoğraf paylaştı

İngiliz sunucudan Greta'ya tepki: Kapa çeneni ve okula dön
DÜNYA
İngiliz sunucudan Greta'ya tepki: Kapa çeneni ve okula dön

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada
FOTOĞRAF 7
Title
Greta Thunberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa seyahatinin ardından iki haftadır kendisini evde izole ettiğini söyledi.
Title
17 yaşındaki aktivist kendisinde boğaz ağrısı, titreme ve öksürük gibi belirtilerin olduğunu açıkladı.
Title
Avrupa yolculuğunda kendisiyle birlikte olan babası Svante Thunberg'de de bazı belirtilerin görüldüğünü söyledi.
Title
Henüz test yaptırmadığını söyleyen Thunberg, \"Belirtiler göz önüne alındığında büyük olasılıkla enfekteyim\" ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı.


Kadıköy'deki Greta Thunberg grafitisi Eren Bülbül'ün resmi ile kapatıldı
OYNAT 01:15
Kadıköy'deki Greta Thunberg grafitisi Eren Bülbül'ün resmi ile kapatıldı
Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, Kadıköy'de bir binanın dış yüzeyine boyanan sözde iklim aktivisti Greta Thunberg'in fotoğrafını, şehit Eren Bülbül ve Türk bayrağı posteriyle kapattı. Erbil twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nı uyardık. Bizi dinlemedi. Biz de sözümüzü tuttuk. Eren Bülbül'ün posteriyle resmi kapattık.' dedi.


İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.