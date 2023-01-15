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Greta Thunberg'e polis müdahalesi: Almanya'da gözaltına alındı

Alman basınında yer alan habere göre, iklim aktivisti Greta Thunberg, Almanya'da kömür madenciliği karşıtı bir protesto sırasında gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Greta Thunberge polis müdahalesi: Almanyada gözaltına alındı
Greta Thunberg.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, iklim aktivisti Greta Thunberg, Almanya'da kömür madenciliği karşıtı bir protesto sırasında polis tarafından gözaltına alındı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde "linyit köyü" olarak bilinen Lützerath'ta polisin bölgeden çıkarmaya çalıştığı, maden sahalarının genişletilmesine karşı 2,5 yıldır mücadele eden çevreci aktivistlere destek vermek için gösterilere katılan Thunberg, burada Alman polisi tarafından gözaltına alındı.

Thunberg, Cumartesi günü fosil yakıtlara karşı eylem yapan aktivistlerden biriydi. Habere göre, Thunberg Pazar günü gösterilerin yapıldığı bölgeye geri döndü ve polisin müdahalesine maruz kaldı.

"Tahliyeyi önleyin. İklim adaleti için" sloganıyla bir araya gelen çevreciler, doğal yaşamın bozulmasına ve karbondioksitin çevreye verdiği zarara dikkati çekerek, linyit madenleri için ormanların yok edildiğini dile getirdi ve enerji şirketlerini eleştirdi.

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