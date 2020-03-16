Guatemala'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Başkent Guatemala'da düzenlenen basın toplantısında koronavirüs vakaları ve önlemler konusunda bilgi veren Sağlık Bakanı Monroy, evinde kendini tecrit eden bir Guatemalalının yaşamını yitirdiğini ve bunun ülkede koronavirüsten kaynaklanan ilk ölüm olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi 16 Mart 2020, 09:39 Son Güncelleme: 16 Mart 2020, 09:51 AA