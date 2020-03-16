Guatemala'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 85 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.
Monroy, İspanya'dan 6 Mart'ta Guatemala'ya dönen 85 yaşındaki kişinin herhangi bir semptom göstermediği bilgisini paylaştı.
Guatemala’nın aldığı önlemlere de değinen Monroy, tüm Avrupalıların ülkeye girişinin durdurulduğunu açıkladı.
OYNAT 00:53
Elleri yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deney sosyal medyada ilgi gördü
Çocuklara yönelik Koronavirüs eğitimi amacıyla yapılan bir deney sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Paylaşılan görüntü kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. Çocuklara ellerini yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deneyde virüsü temsilen karabiber kullanıldı. Çocuklar sabunlu su ile karabibere temas ettiklerinde karabiberin uzaklaşması sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Panama yabancılara kapıyı kapattı
Ülkeye girişler konusunda Guatemala'dan daha radikal karar alan Panama ise tüm yabancılara kapıyı kapattı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Nito Cortizo, Panamalılar ve oturum izni olanlar dışındaki kişilerin ülkeye girişlerinin durdurulduğunu duyurdu.
Cortizo, ülkeye girenlerin de 14 gün boyunca mutlaka evlerinde önleyici tecritte kalacaklarını vurguladı.
DÜNYA
Koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantina süresine uymayanlara para ve hapis cezası verilecek
DÜNYA
Seyahatlerin kısıtlandığı ABD'de iç hat yoğunluğu: 7 saat kuyrukta beklediler
DÜNYA
Dünya Müslüman Alimler Birliği fetvayı verdi: Cemaatle namaz kılınmasını durdurun
DÜNYA
Salgının çıkış noktası Çin'de yeni tip koronavirüsten dolayı ölü sayısı 3 bin 213 oldu
DÜNYA
İtalya'da iç karartan açıklama: Daha da kötüleşiyor, yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamana doğru yaklaşıyoruz
DÜNYA
ABD'de panik büyüyor: Ülkede koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 65'e yükseldi