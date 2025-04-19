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Guggenheim Müzesi'nde sahte bomba ihbarı

Guggenheim Müzesi'nde sahte bomba ihbarı

17:5219/04/2025, Cumartesi
AA
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Guggenheim Müzesi - İspanya
Guggenheim Müzesi - İspanya

İspanya'nın en önemli müzelerinden Guggenheim, sahte çıkan bomba ihbarından dolayı 2,5 saatliğine boşaltıldı.

Bask özerk yönetimi hükümetinden basına yapılan açıklamada, Bilbao kentindeki Guggenheim Müzesi'nde saat 10.00 (TSİ 11.00) civarında şüpheli bir paketten dolayı bomba alarmı verildiği ve müzenin boşaltıldığı bildirildi.

Guggenheim Müzesi


Müze 2,5 saat sonra ziyarete açılacak

Açıklamada, Bask yerel polisinin boşaltılan müzede güvenlik önlemi aldıktan sonra şüpheli pakette gerekli incelemeleri yaptığı, alarmın sahte çıkmasının ardından yaklaşık 2,5 saat sonra müzenin tekrar ziyaretçilere açıldığı duyuruldu.


İspanya'nın en çok ziyaret alan çağdaş sanat müzelerinden Guggenheim'ı, 2024'te 1 milyon 300 binden fazla kişi ziyaret etmişti.


Katolik dünyasının Paskalya tatilinden dolayı Guggenheim, bu dönemde de yoğun ziyaretçi alıyor.


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