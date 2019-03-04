Guiado Venezuela yolunda

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Ulusal Meclisi feshetmesi üzerine kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Meclis Başkanı Juan Guiado ülkesine dönüyor. Yurtdışından destek toplamak ve Devlet Başkanı Maduro’yu devirmek için görüşmelerde bulunmak için çevre ülkeleri dolaşan Guiado, son durağı olan Ekvador’dan ayrıldı.

Ekvador’da Devlet Başkanı Lenin Moreno ile bir araya gelen Guiado, sosyal medya hesabından “Başkan Lenin’e, davamızı desteklediği için teşekkür ederim” dedi.

OYNAT 04:03 Maduro: ABD dünyanın en büyük petrol rezervini ele geçirmek istiyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde gerçekleşen Trump'ın da desteğini alan darbe girişimi nedeniyle ABD halkına seslendi. Venezuela halkının seçimine saygı duyulmasını isteyen Maduro, 'ABD büyük bir ülkedir, Trump'tan daha büyüktür.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Salinas’tan Ekvador’un başkenti Guayaquil’e askeri uçakla uçan Guiado’nun ülkesine hangi uçuşla gireceği bilinmiyor. Guiado’nun Kolombiya ve ya Panama üzerinde bir yolcu uçağıyla ülkesine dönmesi bekleniyor.

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