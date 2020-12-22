Dünya Gülen felç oldu
AMERİKA

Gülen felç oldu​

Gülen felç oldu

Koronavirüse yakalanan FETÖ elebaşı felç geçirdi. Fetullah Gülen’in yerine İsmail Büyükçelebi’nin vekalet edeceği öğrenildi. Bu durumun, operasyonlarla büyük darbe yiyen FETÖ’deki liderlik kavgasını daha da büyüteceği belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen

Türkiye’deki yapılanması ardı ardına düzenlenen operasyonlarla çöken FETÖ’de bir süredir liderlik çekişmesi yaşanıyordu. ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan elebaşı Fetullah Gülen, örgüt üzerindeki kontrolü kaybetmemek için koronavirüse rağmen yüz yüze görüşmelere devam ediyordu. İşte bu görüşmeler esnasında terörist Gülen’e koronavirüs bulaştı.

SAĞ TARAFI TUTMUYOR

  • Gülen’in ağır seyreden koronavirüsü atlattığı ancak kalp ritminin ciddi oranda bozulduğu öğrenildi. Vücudunun sağ tarafı kısmi felç olan Gülen’in fizik tedavi göreceği de gelen bilgiler arasında. Örgütün Türkiye’deki üyelerine “Gülen çok ciddi rahatsızlandı” diye bilgi verdiği, ayrıca dua/cevşen dağıtıldığı belirtildi.

KOLTUK KAVGASI BAŞLADI

Tedavi sürecinde Gülen’in yerine İsmail Büyükçelebi’nin vekalet edeceği ve bu durumun örgütte rahatsızlık oluşturduğu vurgulanıyor. Liderlik iddiasındaki isimlerin Büyükçelebi’nin koltuğa oturmasına karşı olduğu belirtiliyor. Bu çatışmaların örgütü dağılma noktasına getirdiği, liderlik kavgası veren isimlerin FETÖ taktikleri ile birbirlerini hedef aldıkları ifade ediliyor.

İsmail Büyükçelebi

MAAŞ VEREMEZ OLDULAR

  • Örgütteki çöküş sadece liderlik kavgası ile de sınırlı değil. Türkiye’nin etkili çabaları sayesinde dünyanın birçok ülkesinde para trafiği durma noktasına gelen terör örgütü, maddi açıdan da devletlerden beklediği destekleri alamadı. Yurtdışında birçok okulu kapanan örgüt, en üst düzeyde faaliyet yürüten kişilere bile maaş veremez duruma geldi.
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