Gülen felç oldu​

Türkiye’deki yapılanması ardı ardına düzenlenen operasyonlarla çöken FETÖ’de bir süredir liderlik çekişmesi yaşanıyordu. ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan elebaşı Fetullah Gülen, örgüt üzerindeki kontrolü kaybetmemek için koronavirüse rağmen yüz yüze görüşmelere devam ediyordu. İşte bu görüşmeler esnasında terörist Gülen’e koronavirüs bulaştı.

SAĞ TARAFI TUTMUYOR

Gülen’in ağır seyreden koronavirüsü atlattığı ancak kalp ritminin ciddi oranda bozulduğu öğrenildi. Vücudunun sağ tarafı kısmi felç olan Gülen’in fizik tedavi göreceği de gelen bilgiler arasında. Örgütün Türkiye’deki üyelerine “Gülen çok ciddi rahatsızlandı” diye bilgi verdiği, ayrıca dua/cevşen dağıtıldığı belirtildi.

KOLTUK KAVGASI BAŞLADI

Tedavi sürecinde Gülen’in yerine İsmail Büyükçelebi’nin vekalet edeceği ve bu durumun örgütte rahatsızlık oluşturduğu vurgulanıyor. Liderlik iddiasındaki isimlerin Büyükçelebi’nin koltuğa oturmasına karşı olduğu belirtiliyor. Bu çatışmaların örgütü dağılma noktasına getirdiği, liderlik kavgası veren isimlerin FETÖ taktikleri ile birbirlerini hedef aldıkları ifade ediliyor.

İsmail Büyükçelebi

MAAŞ VEREMEZ OLDULAR