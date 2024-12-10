Gündem Suriye: AB Komisyonu Başkanı Leyen Türkiye'ye geliyor

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Suriye'deki gelişmelerle ilgili Türkiye'yi ziyaret edecek.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek hafta başında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Leyen, Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ifade etti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen
, gelecek hafta başında Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini duyurdu.
Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye'deki durum hakkında önemli fikir alışverişinde bulunduk.
" ifadesini kullandı.
Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesine etkisi ele alınacak
Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesine etkisi ele alınacak
"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıklar korunmalıdır." değerlendirmesini yapan von der Leyen, gelecek hafta başında Türkiye'yi ziyaret edeceğini, Suriye'deki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini ele alma amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirdi.
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