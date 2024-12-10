Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupalı liderlerle Suriye diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde, son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan ve adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti.