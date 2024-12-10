Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupalı liderlerle Suriye diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeye devam edeceğini ifade etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
"Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde, son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan ve adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti.
"İsrail saldırganlığı bu kez de Suriye'de ortaya çıktı"
"Suriye halkına güçlü destek vermeyi sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki görüşmede de Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşleri ile ilgili sürecin planlandığını, Suriye’nin yeniden imarı ile ilgili çalışmaların geri dönüşleri hızlandıracağını belirtti.