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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupalı liderlerle Suriye diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupalı liderlerle Suriye diplomasisi

Semih Bozkuş
18:1610/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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İtalya Başbakanı Meloni ve Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki terör varlığının bitirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
İtalya Başbakanı Meloni ve Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki terör varlığının bitirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Suriye'de
Baas rejimi
nin devrilmesinin ardından
diplomasi trafiği
de hızlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İtalya Başbakanı
Giorgia Meloni
ve Avrupa Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen
ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde, son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan ve adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti.

"İsrail saldırganlığı bu kez de Suriye'de ortaya çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İsrail saldırganlığı
nın bu kez de
Suriye
'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye'nin
terör unsurları
ndan temizlenmesinin şart olduğunu belirtti.

"Suriye halkına güçlü destek vermeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki görüşmede de Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte Suriye’nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için
Suriye halkı
na güçlü destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşleri ile ilgili sürecin planlandığını, Suriye’nin yeniden imarı ile ilgili çalışmaların geri dönüşleri hızlandıracağını belirtti.



#Suriye
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Giorgia Meloni
#Ursula von der Leyen

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