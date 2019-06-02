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Dünya Güney Afrika kabinesinde 2 Müslüman
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AFRİKA

Güney Afrika kabinesinde 2 Müslüman

Güney Afrika’da yeni kabineye biri Osmanlı torunu iki Müslüman girdi. FETÖ’nün çöreklenmeye çalıştığı ülkede kabinede Dışişleri Bakanlığı’na Naladi Pandor, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na da Ebrahim Patel atandı. Patel’in anne tarafı Osmanlı soyundan geliyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Nadali Pandor ve Ebrahim Patel (Sağda)
Nadali Pandor ve Ebrahim Patel (Sağda)

FETÖ’nün çöreklenmeye çalıştığı Güney Afrika’da oluşturulan yeni kabineye sürpriz bir şekilde biri Osmanlı torunu iki Müslüman girdi. Mayıs başında yapılan seçimde yeniden devlet başkanı seçilen Cyril Ramaphosa, bu hafta yeni kabinesini açıklayarak ilklere imza attı. Kadın ağırlıklı olan kabinenin iki kilit bakanlığına ise Müslüman ve Türkiye ile arasının iyi olan iki isim getirilmesi dikkat çekti.

Cyril Ramaphosa

TÜRKİYE’Yİ YAKINDAN TANIYAN İSİMLER

Bu adımın Türkiye Güney Afrika ilişkilerini daha da geliştireceği değerlendiriliyor. Dışişleri bakanı olan Naladi Pandor hem Müslüman hem de Türkiye’yi yakından tanıyan isim. Diğer dikkat çeken bakanlık ise Ticaret ve Sanayi Bakanlığına getirilen Ebrahim Patel oldu. Patel hem Müslüman hem de Türkiye’ye destek veren bir isim.

EVLENDİKTEN SONRA MÜSLÜMAN OLDU

Ramaphosanın kabinesini Yeni Şafak’a değerlendiren Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, “İki kritik bakanlığı iki Müslüman üstlendi” dedi. Dışişleri Bakanlığına atanan Nadali Pandor’un evlendikten sonra İslam dinini seçerek Müslüman olduğunu söyledi. Ülgen, Pandor’un bakanlığı döneminde Türkiye-Güney Afrika ilişkilerinde de kazanılmış olan ivmenin devam etmesini beklediklerini belirtti.

OSMANLI SOYUNDAN GELDİ

Ülgen atama yapılan diğer kritik bakanlığın ise Ticaret ve Sanayi Bakanlığı olduğunu ifade etti. Ülgen, “Uluslararası toplum bakımından prestijli ve sicili temiz bir isim. Patel anne tarafından Osmanlı soyundan geliyor. Ebrahim Patel’in bakan olmasının gerçekten ülkemiz ile Güney Afrika ile ticaretimizde görünür etki yaratmasını içtenlikle temenni ediyorum” dedi.

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  • Şaşaalı günlerine geri dönecek
  • MÜSİAD Güney Afrika Başkanı Ebubekir Salim de, bu haftanın Afrika için önemli bir hafta olduğunu belirterek, “Belki de Afrika’nın kaderini değiştirecek olan Afrika serbest ticaret anlaşması bu hafta yürürlüğe girdi. Bu antlaşma ile beraber aynı zamanda Güney Afrika ekonomisini tekrar eski şaşaalı günlerine döndürmesi beklenen yeni kabine açıklandı. Açıklanan kabinede en dikkati çeken özelliklerden biri Müslüman olan iki isim atandı. Hükümet Müslümanlarla ilişkiye ne kadar önem verdiğini de göstermektedir” dedi.


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