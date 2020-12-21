Güney Afrika'da da farklı bir koronavirüs ortaya çıktı: İngiltere'deki gibi hızla yayılıyor Tüm dünya mutasyona uğramış koronavirüs paniğini yaşarken bu kez de Güney Afrika'dan farklı bir virüs haberi geldi. Güney Afrika'da da farklı mutasyona uğramış bir virüs tespit edildi. Güney Afrika medyasında yer alan haberlere göre, Güney Afrikalı bilim insanları, yeni koronavirüs mutasyonunun çok daha bulaşıcı olduğunu ve aynı İngiltere'deki gibi hızla yayıldığını belirtti.

Haber Merkezi 21 Aralık 2020, 11:40 Son Güncelleme: 21 Aralık 2020, 11:47 DHA