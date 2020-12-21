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Dünya Güney Afrikada da farklı bir koronavirüs ortaya çıktı İngilteredeki gibi hızla yayılıyor
AFRİKA

Güney Afrika'da da farklı bir koronavirüs ortaya çıktı: İngiltere'deki gibi hızla yayılıyor

Tüm dünya mutasyona uğramış koronavirüs paniğini yaşarken bu kez de Güney Afrika'dan farklı bir virüs haberi geldi. Güney Afrika'da da farklı mutasyona uğramış bir virüs tespit edildi. Güney Afrika medyasında yer alan haberlere göre, Güney Afrikalı bilim insanları, yeni koronavirüs mutasyonunun çok daha bulaşıcı olduğunu ve aynı İngiltere'deki gibi hızla yayıldığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Güney Afrika'da da yeni bir virüs türü keşfedildi.
Güney Afrika'da da yeni bir virüs türü keşfedildi.

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı.
Mutasyona uğrayan yeni bir virüs haberi de Güney Afrika'dan geldi.

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GÜNEY AFRİKA'DA FARLI VİRÜSLER ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan, İngiltere'nin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de farklı bir koronavirüs mutasyonu saptandığı belirtildi. Güney Afrika medyasında yer alan haberlere göre, Güney Afrikalı bilim insanları, yeni koronavirüs mutasyonunun çok daha bulaşıcı olduğunu ve aynı İngiltere'deki gibi hızla yayıldığını belirtti.

İNGİLTERE'DEKİNDEN FARKLI

Öte yandan, uzmanlar mutasyonun, İngiltere'de ortaya çıkandan farklı olduğuna dikkat çekiyor. Salgının, kısa bir süre önce final sınavlarını vererek kutlama yapan gençler arasında hızla yayılması nedeniyle, birçok hastanedeki yatakların büyük ölçüde dolduğu bildirildi.

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