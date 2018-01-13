Güney Afrika'da H&M mağazalarına saldırı

İsveç merkezli giyim devi H&M, internet sitesinde satılan ve siyahi bir çocuk mankenin taşıdığı sweatshirt üzerinde "ormanın en havalı maymunu" yazması üzerine ırkçılıkla suçlandı.

Güney Afrika'da bir grup aktivist ırkçılık yapmakla suçladıkları H&M'i protesto etmek için, H&M mağazalarının altını üstüne getirdi.

Ekonomik Özgürlük Savaşçıları adlı grup, Sandton, Menlyn Park ve East Rand'da yer alan mağazalara saldırdı. Göstericiler dükkanlardaki rafları devirip kıyafetleri etrafa saçtı.

Güney Afrika'da bir grup aktivist ırkçılık yapmakla suçladıkları H&M'i protesto etmek için, H&M mağazalarının altını üstüne getirdi.n

Markanın reklam afişinde, siyah bir çocuğa üzerinde 'ormandaki en havalı maymun' yazan bir tişört giydirmesi tepkilere neden olmuş, H&M ırkçılıkla suçlanmıştı.

Siyahi manken çocuğa 'ormandaki en cool maymun' yazılı sweatshirt'in giydirilmesinin ardından Güney Afrika'da H&M mağazası bu hale getirildi. Marka kıyafeti geri çekip özür dilemiş ve manken çocuğun annesi de markaya sahip çıkmıştı: pic.twitter.com/TTfxfofGqV REKLAM 13 Ocak 2018

Sputnik'te yer alan habere göre aralarında Manchester United'lı futbolcu Romelu Lukaku, NBA yıldızı LeBron James ve rap müzsiyeni P. Diddy'nin olduğu birçok ünlü firmaya tepki göstermiş, şirket ürünleri için boykot çağrısı yapılmıştı.

H&M ile ticari işbirliği yapa The Weeknd adlı grup da firma ile tüm ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu.

Söz konusu fotoğrafı internet sitesinden kaldıran H&M ise yaptığı özür açıklamasında tepki çeken sweatshirt'ün satışını da sonlandırdığını ve konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirtmişti.

EKONOMİ Dünyaca ünlü giyim firmasına büyük tepki

EKONOMİ H&M'den ırkçı sweatshirt için özür