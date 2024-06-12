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Dünya

Güney Afrika'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm

Güney Afrika'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti. 37 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti.

17:38 - 12/06/2024 Çarşamba
IHA
Maymun çiçeği
Maymun çiçeği
Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçtiğimiz ay 5 maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından 37 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Phaahla hastanın pazartesi günü hastanede yaşamını yitirdiğini, böylece maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk ölümün kayıtlara geçtiğini ifade etti. Phaahla, Güney Afrika'daki tüm maymun çiçeği vakalarının şu anda salgının yaşandığı ülkelere seyahat geçmişi olmayan 30-39 yaşları arasındaki erkeklerde görüldüğünü, bunun da virüsün yerel olarak bulaştığını gösterdiğini vurguladı. Phaahla,
“5 vakanın tamamı hastaneye kaldırılmayı gerektiren ciddi vakalar olarak sınıflandırılmıştı”
diye konuştu.

5 hastadan 1'inin taburcu edildiği, 1 hastanın evde izolasyonda olduğu, 2 hastanın ise hastanede kalmaya devam ettiği öğrenildi.


Çiçek hastalığı ile benzerlik taşıyan maymun çiçeği virüsü buluşan hastalarda yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, üşüme ve titreme, ciltte döküntü gibi belirtiler görülüyor.




#Maymun Çiçeği
#Afrika
#virüs
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