Güney Afrika'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm

Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçtiğimiz ay 5 maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından 37 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Phaahla hastanın pazartesi günü hastanede yaşamını yitirdiğini, böylece maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk ölümün kayıtlara geçtiğini ifade etti. Phaahla, Güney Afrika'daki tüm maymun çiçeği vakalarının şu anda salgının yaşandığı ülkelere seyahat geçmişi olmayan 30-39 yaşları arasındaki erkeklerde görüldüğünü, bunun da virüsün yerel olarak bulaştığını gösterdiğini vurguladı. Phaahla,

“5 vakanın tamamı hastaneye kaldırılmayı gerektiren ciddi vakalar olarak sınıflandırılmıştı”