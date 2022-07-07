Dünya Güney Afrikalı hacı adayı 3 yıl yürüyerek Mekkeye vardı
AFRİKA

Güney Afrikalı hacı adayı 3 yıl yürüyerek Mekke'ye vardı

Saheed isimli bir hacı adayının, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinden kutsal topraklara ulaşmak için 3 yıllık bir yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Güney Afrikalı hacı adayı 3 yıl yürüyerek Mekkeye vardı
Arşiv.

Saheed, 30 Ağustos 2018'de memleketi Cape Town'dan çıktığı yolculukta Zimbabve, Zambiya, Tanzanya, Kenya, Sudan ve Mısır'ı yürüyerek geçtikten sonra Filistin'e vardığını, ancak Kovid-19 salgınında sınırların kapatılması nedeniyle 1 yıldan fazla bir süre Mescid-i Aksa'da kaldığını söyledi.

Sınırların tekrar açılmasının ardından Ürdün üzerinden önce Medine daha sonra da Mekke'ye ulaştığını belirten Saheed, hac vazifesini yerine getirdikten sonra memleketine tekrar yürüyerek dönmeyi planlandığını açıkladı.

Saheed'in zorlu hac yolculuğu sosyal medyada gündem oldu.

Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor
FOTOĞRAF 17
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Kutsal topraklara hac farizasını yerine getirmek üzere ulaşan hacı adaylarının haccın rükünlerinden Arafat vakfesi için intikalleri yarın başlıyor.
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Hacı adaylarını bu defa Arafat'ta misafir edecek Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için hazırlıklarını tamamladı.
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Hacı adaylarının hiçbir konuda sorun yaşamamaları için azami özen gösteren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı, Mekke'de hizmet veren sağlıktan irşada kadar bütün ekipler, Arafat'ta da hizmetlerine devam edecek.<br><br>
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Ulaşım<br><br>Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a ilişkin en önemli çalışmalardan biri de ulaşım konusu. Yarın başlayacak intikaller için Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarını kaldıkları otellerden otobüslerle alarak Arafat'ta hazırlıkları tamamlanan çadırlara yerleştirecek.
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Hacı adaylarının intikallerinde sorun yaşanmaması için otobüslerin yaklaşık 3'er tur yapması planlanıyor.
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Klimalı yüksek çadırlar<br><br>Hacı adaylarının Arafat'ta sıkıntı yaşamamaları için de çalışmalar tamamlandı.<br><br>Hacı adaylarının mevsimsel şartlar nedeniyle sıcak kaynaklı sağlık sorunları yaşamaması için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu.
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Yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma yapıldı.
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Temiz çevre<br><br>Kutsal topraklara gelen hacı adaylarına, irşat ekipleri kafile başkanları tarafından irşat programlarında yeme, içme, israf ve çevre temizliğine ilişkin bilgilendirme yapılmıştı.
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Bu doğrultuda Arafat'ta da çevre temizliği konusuna özen gösterilerek, çadırların bulunduğu alanlara çöp kutuları yerleştirildi.
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Sahra hastanesi kuruldu<br><br>Uzun yıllardır Mekke ve Medine'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı hastanelerinde hacı adayları ve hacılara verilen sağlık hizmeti, Arafat'ta da devam edecek. Bu doğrultuda Arafat bölgesinde sahra hastanesi kuruldu.
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İrşat programı çadırlardan dinlenilebilecek<br><br>Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşat ekipleri tarafından irşat programı yapılacak.
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Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak.
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Vakfe duasını Erbaş yapacak<br><br>Arefe günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Başkan Erbaş'ın yapacağı vakfe duası, Türkiye'den de canlı yayınla izlenebilecek.
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Vakfe duasının ardından Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek.
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Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak.
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Hacı adayları Arafat'ta
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Hacı adayları Arafat'ta
Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor
Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının Arafat'a intikalleri yarın başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının sorun yaşamaması için ulaşım, konaklama, iaşe ve sağlık hizmetlerine yönelik hazırlıklarını tamamladı.
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