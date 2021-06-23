Dünya Peruda 6 büyüklüğünde deprem
AMERİKA

Peru'da 6 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırında gece saatlerinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem haberi de Güney Amerika ülkesi Peru'dan geldi. Ülkede 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi AA
Güney Amerika ülkesi Peruda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Foto/arşiv

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 33 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, başkent Lima'ya bağlı Mala kentinin 33 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını, ayrıca herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediğini bildirdi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

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