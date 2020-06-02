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Dünya Güney Kıbrısta camiye çirkin saldırı
AVRUPA

Güney Kıbrıs’ta camiye çirkin saldırı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camisi’ne kimliği belirsiz kişiler tarafından çirkin saldırı gerçekleştirildi. Molotofkokteyli atılan ve İslam karşıtı yazılar yazılan camiye yapılan saldırıya KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kimliği belirsiz Rumlar tarafından caminin duvarına da İslam karşıtı yazılar yazıldı.
Kimliği belirsiz Rumlar tarafından caminin duvarına da İslam karşıtı yazılar yazıldı.

Güney Kıbrıs’ta Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camisi’ne 3 adet molotofkokteyli atıldı. Caminin girişine atılan molotofkokteylleri erken fark edilerek söndürüldü. Kimliği belirsiz Rumlar tarafından caminin duvarına da İslam karşıtı yazılar yazıldı. Rum polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

KABUL EDİLEMEZ

Olayla ilgili konuşan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, camiye yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi. Her türlü ırkçı, ayrımcı yaklaşımı reddettiklerini söyleyen Atalay, “Bu yapılan kabul edilemez. İslam düşmanlığı ile bir yere varılamaz” dedi. Atalay, molotofkokteyllerinin erken fark edilmesi ile olası bir yangının engellendiğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar da, olaya sert tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Tatar, “Rum halkı ve Rum Yönetimi bilmelidir ki ırkçı, İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz” dedi.

Failler bir an evvel bulunmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çirkin saldırıyı sosyal medya hesabından kınadı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Güney Kıbrıs’ta, Limasol’da Köprülü Camii’nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır.”

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