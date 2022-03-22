Güney Kıbrıs'ta terör örgütü provokasyonu

Dünya

AB'den 'acil müdahale gücü' planı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler yeni savunma stratejisi çerçevesinde önümüzdeki 3 yıl içinde 5 bin kişilik bir askeri acil müdahale gücü oluşturmayı ve savunma alanında ABD'ye daha az bağımlı hale gelmeyi planlıyor.