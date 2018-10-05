Dünya Güney Kore eski Devlet Başkanı Leeye 15 yıl hapis cezası
ASYA

Güney Kore eski Devlet Başkanı Lee'ye 15 yıl hapis cezası

Güney Kore'de mahkeme, 'rüşvet ve görevini kötüye kullanmak' suçlamalarıyla mart ayında tutuklanan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak'a 15 yıl hapis cezası verdi. Eski Devlet Başkanı Lee'nin 2008-2013 yıllarında görev yaptığı sırada istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden yaklaşık 10,3 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülüyordu.

Haber Merkezi AA
Güney Kore eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak
Güney Kore eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, rüşvet ve görevini kötüye kullanmak gibi suçlamalarla eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak'ı 15 yıl hapse mahkum etti.

  • Yonhap ajansının haberine göre, Lee ayrıca 13 milyar won (yaklaşık 11,5 milyon dolar) cezaya çarptırıldı. Mahkeme, nisan ayında, savcılığın Lee'nin mal varlıklarının dondurulması talebini onaylamıştı.

Cezaevindeki Lee, rüşvet, görevini kötüye kullanmak, vergi kaçırmak, devlet başkanlığına ait binlerce belgeyi ofis dışına yasa dışı çıkarıp bunları özel mülkte saklamak ve seçim yasasını ihlal etmekle suçlanıyordu.

Güney Kore eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak

10,3 milyon dolar rüşvet aldığı iddia ediliyordu

Eski Devlet Başkanı Lee'nin 2008-2013 yıllarında görev yaptığı sırada istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden yaklaşık 10,3 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülüyordu.

Lee, kağıt üzerinde ağabeyi Lee Sang-eun'a ait görünen oto yedek parçası şirketi DAS'ın kazanç sağlaması için statüsünü kullanmakla da itham ediliyordu. Hakkındaki bütün suçlamalardan hüküm giymesi durumunda Lee'nin, 45 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedilmişti.

Güney ve Kuzey Kore 3. zirveye hazırlanıyor
DÜNYA
Güney ve Kuzey Kore 3. zirveye hazırlanıyor

ABD'yi takan yok

ABD'yi takan yok

​Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alımı kesinleşti.
Yıllık kirası 100 lira

Yıllık kirası 100 lira

​23 bin kişi başvuruda bulundu.
Deprem sonrası Cuma namazını enkazda kıldılar

Deprem sonrası Cuma namazını enkazda kıldılar
33 bin ret 2 bin kabul

33 bin ret 2 bin kabul

OHAL İnceleme Komisyonu rakamları açıkladı.
Karadeniz'de afet

Karadeniz'de afet

Yaşanan selin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Drift'e ters kelepçe

Drift'e ters kelepçe

​Tüneli trafiğe kapatıp lastik yakan magandalar adliyede.
Üst düzey kucaklaşma

Üst düzey kucaklaşma

İkili ilişkileri ve stratejik ortaklığı görüşecekler.
CHP'deortalık karışacak

CHP'deortalık karışacak

​Yerelde istekler başka, teklifler başka.

Hakaret ettiiki gol attık

Hakaret ettiiki gol attık

Beşiktaşlı yıldız için maç sonu olay açıklama.
5 yıl içinde 4 ziyaret izni

5 yıl içinde 4 ziyaret izni

​Mursi'nin oğlundan babasının sağlık durumu için çağrı.
Tek bir vatan tanırım

Tek bir vatan tanırım

​Kürt vatandaş PKK'ya seslendi:
Bu vatanı bölemeyeceksiniz.
Kinimiz daha da arttı

Kinimiz daha da arttı

​Teröristler yola patlayıcı döşedi: 8 asker şehit oldu.
1.5 liradankonum atın

1.5 liradankonum atın

​Ekmek zammını geri çekmeyeni şikayet edin.
Şafak şoku!

Şafak şoku!

​Sosyal medyada atıp tutan PKK'lılar paketlendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.