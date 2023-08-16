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Dünya

Güney Kore ve BAE'den ortak askeri tatbikat

Güney Kore Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile askeri alanda ikili işbirliğini artırmak için ileri teknolojili ortak askeri tatbikat yaptıklarını bildirdi.

13:28 . 16/08/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ordusu, 18 Ağustos'ta sona erecek tatbikatın ileri teknolojilerin bulunduğu Kore Muharebe Eğitim Merkezi'nde yapıldığını aktardı.

Tatbikatta, 2 bin 500 civarında askerin yanı sıra tank, helikopter, insansız hava aracı gibi 200'den fazla askeri ekipmanın yer aldığı kaydedildi.

Güney Kore ordusu, 7 Ağustos'tan bu yana devam eden tatbikatta, uzman saldırı birliğine karşı savunma ve saldırı operasyonlarıyla muharebe becerilerine odaklanan eğitimler yapıldığını bildirdi.

BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Said Raşid eş-Şehhi'nin, Güney Kore Ordu Komutanı General Park Jeong-hwan ile tatbikatın yapıldığı merkezi ziyaret ettiği aktarıldı.

Böylece BAE, Kore Muharebe Eğitim Merkezi'nde ilk kez tatbikata katılmış oldu.



#Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
#Güney KORE
#tatbikat
28 dakika önce
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