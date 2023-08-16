Güney Kore ve BAE'den ortak askeri tatbikat

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ordusu, 18 Ağustos'ta sona erecek tatbikatın ileri teknolojilerin bulunduğu Kore Muharebe Eğitim Merkezi'nde yapıldığını aktardı.

Tatbikatta, 2 bin 500 civarında askerin yanı sıra tank, helikopter, insansız hava aracı gibi 200'den fazla askeri ekipmanın yer aldığı kaydedildi.

Güney Kore ordusu, 7 Ağustos'tan bu yana devam eden tatbikatta, uzman saldırı birliğine karşı savunma ve saldırı operasyonlarıyla muharebe becerilerine odaklanan eğitimler yapıldığını bildirdi.