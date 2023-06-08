Güney Kore'de bir robot ilk kez orkestra yönetecek.

Çin Kömür ve Sanayi Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük kömür üreticisi Çin'de son yıllarda madenlerdeki dijital dönüşüm kapsamında robot kullanımı yaygınlaştı. Halen 370'i aşkın madende kullanılan robotlar madenlerde olay yeri inceleme, soğutma, sondaj, yangın söndürme ve arama kurtarma gibi 31 farklı görevde kullanılıyor.