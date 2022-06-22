Dünya Güney Korede ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi
ASYA

Güney Kore'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Güney Kore'de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğü bildirildi. Hastalar, 21 gün tecrit edilecek.

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Haber Merkezi AA
Güney Korede ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi
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Yonhap Haber Ajansına göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan açıklamada, iki kişide virüsün tespit edildiği kaydedildi.

Vakalardan birinin 20 Haziran'da ülkeye gelen yabancı uyruklu bir kişi olduğu tespit edilirken, diğerinin ise 21 Haziran'da ülkeye giriş yapan Güney Kore vatandaşı olduğu aktarıldı.

Hastalar, 21 gün tecrit edilecek.

Maymun çiçeği virüsünde yeni tehlike: 21 gün boyunca temas kurmayın
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Maymun çiçeği virüsünde yeni tehlike: 21 gün boyunca temas kurmayın

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

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Lübnan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde şimdiye kadar 39 ülkede 1600'den fazla tespit edilmiş vaka bulunuyor.

Avrupa'nın maymun çiçeği salgınının merkez üssü olmaya devam ettiği belirtildi.

Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: ABD'de 7 eyalette görüldü
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ülkenin 7 eyaletinde 9 ayrı maymun çiçeği vakası tespit edildiğini söyledi.
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<br>ABD’de vakaların görüldüğü 7 eyaletin California, Florida, Massachusetts, New York, Utah, Virginia ve Washington olduğu kaydedildi.<br>
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<br>Ülkede halk sağlığı yetkililerinin alarm durumuna geçtiği belirtilirken vakaların yerel laboratuvarlar tarafından belirlendiği kaydedildi.<br>
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Vakalardan bazılarının maymun çiçeği salgını olan bölgeye seyahat etmiş kişilerde görüldüğünü vurgulayan Walensky, halkı salgın konusunda duyarlı olmaya çağırdı.<br>
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<br>Beyaz Saray'ın küresel sağlık güvenliği ve biyolojik savunma kıdemli direktörü Raj Panjabi ise dünya çapında geniş ölçekte bir maymun çiçeği salgınının daha önce görülmediğini ifade etti.<br>
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Bilim insanları hastalığın neden hızlı yayıldığını araştırıyor. Pek çok uzman ise virüsün İngiltere ve Avrupa'da düşük seviyelerde tespit edilmeden dolaştığını söylüyor.<br>
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<br>MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR? <br>\"Maymun çiçeği\", enfekte biriyle yakın temas halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.<br><br>
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Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: ABD'de 7 eyalette görüldü
Dünyayı endişelendiren maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 22 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü son olarak ABD'nin 7 eyaletinde tespit edildi.


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