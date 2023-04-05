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Dünya

Güney Kore’de köprü çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Güney Kore’de nehir üzerindeki bir köprünün kısmen çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bölgede dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışın köprüde tahribata neden olmuş olabileceğini değerlendiren polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

10:48 . 5/04/2023 Çarşamba
IHA
Güney Kore'de köprü faciası

Güney Kore'de köprü faciası

Güney Kore’nin başkenti Seul yakınlarında bulunan Bungdang bölgesindeki bir nehir üzerinden geçen köprünün bir kısmında çökme meydana geldi.
Köprünün dış cephesini çevreleyen korkulukların ve yaya kaldırımının bulunduğu bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle çökerek nehir kenarında bulunan yürüyüş parkuruna düştü.

Kazada 30’lu yaşlardaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklanırken, 30’lu yaşlarındaki bir erkeğin ise sırtından yaralandığı bildirildi. Bölgede dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışın köprüde tahribata neden olmuş olabileceğini değerlendiren polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

#Güney Kore
#köprü
#çökme
#facia
16 dakika önce
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