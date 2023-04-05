Güney Kore’de köprü çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Köprünün dış cephesini çevreleyen korkulukların ve yaya kaldırımının bulunduğu bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle çökerek nehir kenarında bulunan yürüyüş parkuruna düştü.

Köprünün dış cephesini çevreleyen korkulukların ve yaya kaldırımının bulunduğu bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle çökerek nehir kenarında bulunan yürüyüş parkuruna düştü.

Norveç'in güneyinde bir nehrin üzerindeki ahşap köprünün çöktü. Yetkililer kazada iki sürücünün kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde köprü açılışına katılan devlet yetkilisi, kurdeleyi kestiği anda köprü yıkıldı. Nehrin iki kıyısını birbirine bağlayan köprü çöktü. Köprünün yüksekliği fazla olmadığı için kazada kimse ciddi şekilde yaralanmadı.

Tayvan'ın Yilan bölgesinde 140 metre uzunluğundaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı. Köprünün altına demirleyen bir balıkçı teknesinin üzerine köprünün düştüğü belirtiliyor. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılırken kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Çin'de yağış nedeniyle temelleri yumuşayan köprü, üzerinden insanlar geçerken bir anda çöktü. Yolculardan bazıları köprünün çökmesiyle aşağıdaki nehre düştüler. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Kazada 30’lu yaşlardaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklanırken, 30’lu yaşlarındaki bir erkeğin ise sırtından yaralandığı bildirildi. Bölgede dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışın köprüde tahribata neden olmuş olabileceğini değerlendiren polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.