Dünya Güney Korede korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün
ASYA

Güney Kore’de korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün

Güney Kore’de korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün

Dünyanın dört bir yanından Güney Kore’nin başkenti Seul’un Gapyeong kentine gelen 6 bin çift, düzenlenen toplu nikah töreniyle dünya evine girdi.

Haber Merkezi İHA
Toplu düğünde sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Toplu düğünde sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Güney Kore’de Moon tarikatı, yine toplu bir düğüne imza attı. 6 bin çiftin toplu evlendirildiği düğün, başkent Seul’un Gapyeong kentinde düzenlendi. Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü salgının oluşturduğu korku ve endişe içerisinde gerçekleştirilen düğünde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Çiftler törenin yapılacağı yere kontrol edilerek alındı ve çiftlere maskeler dağıtıldı.

Reuters
6 bin çiftin toplu evlendirildiği düğün, başkent Seul’un Gapyeong kentinde düzenlendi.

Moon Tarikatı, 1954 yılında Kuzey Kore’den Güney Kore’ye kaçan rahip Sun Myung Moon ve eşi Hak Ja Han Moon tarafından kuruldu. Moon, İsa’nın kendisine gözükerek onu mesih seçtiğini iddia ediyordu. Toplu düğün organizasyonlarına 1960’lı yıllarda başlayan Moon, vefat ettiği 2012 yılına kadar her yıl toplu nikah törenleri düzenledi. Moon’un eşi Hak Ja Han, düğün töreni organizasyonlarını 2013 yılından bu yana sürdürüyor.

Reuters
Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü salgının oluşturduğu korku ve endişe içerisinde gerçekleştirilen düğünde sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan Güney Kore’de dört kişide daha yeni tip korona virüsünün (2019-nCoV) görülmesiyle ülkedeki vaka sayısı 23’e yükseldi.

Güney Kore’de korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün
FOTOĞRAF 15
Title
Güney Kore’de Moon tarikatı, yine toplu bir düğüne imza attı. 6 bin çiftin toplu evlendirildiği düğün, başkent Seul’un Gapyeong kentinde düzenlendi.
Title
Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü salgının oluşturduğu korku ve endişe içerisinde gerçekleştirilen düğünde sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Title
Çiftler törenin yapılacağı yere kontrol edilerek alındı ve çiftlere maskeler dağıtıldı.
Title
Moon Tarikatı, 1954 yılında Kuzey Kore’den Güney Kore’ye kaçan rahip Sun Myung Moon ve eşi Hak Ja Han Moon tarafından kuruldu.
Title
Moon, İsa’nın kendisine gözükerek onu mesih seçtiğini iddia ediyordu.
Title
Toplu düğün organizasyonlarına 1960’lı yıllarda başlayan Moon, vefat ettiği 2012 yılına kadar her yıl toplu nikah törenleri düzenledi.
Title
Moon’un eşi Hak Ja Han, düğün töreni organizasyonlarını 2013 yılından bu yana sürdürüyor.
Title
Öte yandan Güney Kore’de dört kişide daha yeni tip korona virüsünün (2019-nCoV) görülmesiyle ülkedeki vaka sayısı 23’e yükseldi.
Title
Güney Kore’de korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün
Title
Güney Kore’de korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün
Title
Güney Kore’de korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün
Title
Güney Kore’de korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün
Title
Güney Kore’de korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün
Title
Güney Kore’de korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün
Title
Güney Kore’de korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün
Güney Kore’de korona virüsü korkusu içerisinde 6 bin çiftlik toplu düğün
Dünyanın dört bir yanından Güney Kore'nin başkenti Seul'un Gapyeong kentine gelen 6 bin çift, düzenlenen toplu nikah töreniyle dünya evine girdi.


90 bin sivil daha sınırda

90 bin sivil daha sınırda

Esed rejimi ve Rusya son 4 günde 90 bin sivili yerinden etti.
Felaketlerle mücadele ediyoruz

Felaketlerle mücadele ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, çığ şehidinin cenaze törenine katıldı.
İfadesi alınacak

İfadesi alınacak

​İSMEK soruşturmasında yeni gelişme.
Herkes<br> bu çağrıyı duysun

Herkes
bu çağrıyı duysun

Ailesine kavuşan PKK'lı: Orası köleliğin en kötü olan yeridir.
MSB'den sert mesaj

MSB'den sert mesaj

​Emir verilmesi durumunda gereği yapılacak.
Yüzde 35 zam!

Yüzde 35 zam!

​En kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltiliyor.
Bankalarla görüştük mutabık kaldık

Bankalarla görüştük mutabık kaldık

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan faiz müjdesi.
Ne gerekiyorsa yapacağız

Ne gerekiyorsa yapacağız

Bakan Çavuşoğlu, İdlib için yarın Rus heyetin geleceğini açıkladı.
3 müfettiş görevlendirildi

3 müfettiş görevlendirildi

​İçişleri Bakanlığından çığ felaketi için görevlendirme yapıldı.
Türk vatandaşı oldu

Türk vatandaşı oldu

​Shane Larkin artık ay-yıldızlı formayı giyecek.
İstanbul'a<br>'sarı' uyarı

İstanbul'a
'sarı' uyarı

Meteoroloji uyardı: Bu saatlere dikkat.
Küme düşürülmeyecek

Küme düşürülmeyecek

​53 yıllık kulüp bu sezon için ligden çekildi.
25 firma ile anlaştılar

25 firma ile anlaştılar

​Türkiye'nin otomobilinde flaş gelişme.
Hemzemin geçitte korkunç kaza

Hemzemin geçitte korkunç kaza

​Trenin, kamyonete çarpma anı görüntülendi.
Belçika'ya tepki

Belçika'ya tepki

Bakan Gül: Uluslararası işbirliği perspektifine maalesef gölge düşürmektedir.
63 sanığın <br>cezası onandı

63 sanığın
cezası onandı

Genelkurmay'a giden sanıklara müebbet verilmişti.
Salgın önlenemiyor

Salgın önlenemiyor

​Karantinadaki gemide 41 kişide daha virüs tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.