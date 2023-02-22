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Dünya

Güney Kore'de ölüm sayısı doğumun önünde

Güney Kore İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki ölüm sayısı, 3 yıldır doğum sayısının üzerinde seyrediyor. Yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırmaya göre ölüm sayısı ve doğum sayısı arasındaki yaklaşık 120 binlik makasın 2038'de en az 200 bine ulaşması bekleniyor.

17:42 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Güney Kore'nin demografik yapısı çöküşte

Güney Kore'nin demografik yapısı çöküşte

Güney Kore İstatistik Kurumu, 2022'ye ilişkin paylaştığı verilerde, geçen yıl ülkede 249 bin bebeğin dünyaya geldiği ve bunun 2021'de dünyaya gelen bebek sayısından yüzde 4,4 daha az olduğu belirtildi.

Kadın başına doğum oranının 0,78 ile 1970'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediği, 52 milyon nüfusun sabit tutulabilmesi için gereken oranın 2,1 olduğu ifade edildi.

Doğum yapan annelerin ortalama yaşının 33,5 olarak kayıtlara geçtiği, çiftlerden evliliklerinin ilk 2 yılında çocuk sahibi olanların oranının yüzde 31,5 olduğu kaydedildi.

Diğer yandan 2022'de hayatını kaybedenlerin sayısının, 2021'e oranla yüzde 17,4 artarak 372 bin 800 olduğu bildirildi. Buna göre, ölenlerin sayısının, dünyaya gelen bebek sayısından 123 bin 800 fazla olduğu ülkede, bu makasın açılarak 2038'de en az 200 bine ulaşması bekleniyor.

Nüfusu yaşlanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Güney Kore'de doğum oranlarının gerilemesinin sebebinin hayat pahalılığı, artan işsizlik ve eğitim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle gençlerin evlenmek ve çocuk sahibi olmaktan kaçınması olabileceği kaydediliyor.

Artan yaşlı nüfusun ve Kovid-19 salgınının Güney Kore'deki ölüm oranlarını yukarı çektiği belirtiliyor.

Güney Kore'de 2020'den bu yana ölüm sayısı, doğum sayısını aşıyor.

2021'de Güney Kore, "dünyada en düşük doğum oranına sahip ülke" olarak kayıtlara geçmişti.


#Güney Kore
#ölüm sayısı
#doğum sayısı
15 dakika önce
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