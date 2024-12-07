Güney Kore'de vatan hainliğiyle suçlanan Yoon'dan yeni açıklama: Kararını resmen duyurdu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol , kendisi tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim kararının ardından ilk kez halka seslendi.





Televizyonda yayınlanan konuşmasında devlet başkanı olarak çaresizlik nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini söyleyen Yoon, "Ancak bu karar halkta endişeye ve rahatsızlığa neden oldu." dedi. Yaşananlardan "derin üzüntü duyduğunu" vurgulayan Yoon, "Halkın endişeye kapılmasına neden olduğum için içtenlikle özür diliyorum." ifadelerini kullandı.





"İkinci bir sıkıyönetim olmayacak"





Aldığı kararın sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu açıklayan Yoon, "Sıkıyönetim kararıyla ilgili herhangi bir yasal ya da siyasi sorumluluktan kaçmayacağım” şeklinde konuştu. İkinci bir sıkıyönetim ilan edileceğine dair söylentilere de değinen Yoon, "Asla ikinci bir sıkıyönetim olmayacak." dedi.













Kendi görev süresi de dahil olmak üzere ülkenin geleceğini istikrara kavuşturma görevini Halkın Gücü Partisi’ne (PPP) emanet edeceğini kaydeden Yoon, konuşmasını "Halkımıza yaşattığım endişeler için bir kez daha özür diliyorum." sözleriyle sonlandırdı.





Yoon’un, siyasi krize neden olan sıkıyönetim kararının ardından ilk konuşmasını Ulusal Meclis'te bugün yapılacak görevden azil oylamasının hemen öncesinde yapması dikkat çekti.













Kendi partisi de tepkili





İktidar partisi lideri Han Dong-hoon da, devlet başkanının artık görevini yürütecek durumda olmadığını belirtti.





PPP lideri Han Dong-hoon, parti yönetiminin Ulusal Meclis'te gerçekleştirdiği acil toplantıda yaptığı konuşmada, sıkıyönetim ilan eden Yoon'un Karşı İstihbarat Komutanı Yeo In-hyung'a kilit siyasi figürlerin tutuklanması talimatını verdiğinin tespit edildiğini söyledi.





Yoon'un görevine devam etmesi halinde bu tür “radikal” eylemlerin tekrarlanabileceği ve bunun ülkeyi büyük riske atabileceği konusunda uyaran Han, "Yeni ortaya çıkan gerçekler ışığında, Kore Cumhuriyeti ve halkını korumak için Başkan Yoon'un derhal görevinden uzaklaştırılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.





"Yoon açık bir isyanın arkasındaki beyin"





Ana muhalefetteki DP’nin lideri Lee Jae-myung Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, Yoon’un ilan ettiği sıkıyönetimi ayaklanma ve "iktidarı korumak ya da pekiştirmek için düzenlenen bir darbe" olarak nitelendirdi. Yoon'un "açık bir isyanın arkasındaki beyin" olduğunu söyleyen Lee, “Anayasaya aykırı, yasadışı eylemlerle halkın hayatını tehlikeye atan bir başkana devlet işleri bir an bile emanet edilemez.” şeklinde konuştu.





"Yasal prosedürler gerektiği gibi uygulanmalı"





Görevini kötüye kullanan Yoon’un yetkilerinin derhal askıya alınması gerektiğini söyleyen Lee, “İsyan suçu başkana yönelik soruşturma muafiyetine tabi olmadığından, soruşturma, gözaltı, tutuklama, iddianame hazırlama ve cezalandırma dahil gerekli tüm yasal prosedürler gerektiği gibi uygulanmalıdır.” çağrısında bulundu.





Muhalefetin verdiği azil önergesi, bugün parlamentoda oylanacak. Önergenin kabul edilebilmesi için 300 üyeli parlamentoda milletvekillerinin üçte ikisinin evet oyu kullanması gerekiyor.





Parlamentodan azil kararı çıkarsa Anayasa Mahkemesi'nde dava süreci başlayacak.







