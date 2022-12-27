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ASYA

Güney Kore'den Kuzey'in İHA’larına karşı savunma kapasitesi adımı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracının Güney'in hava sahasını ihlal etmesi ve bunlara karşı yapılan operasyonların başarısızlığa uğramasının ardından, silahlı kuvvetlerin keşif ve gözetleme imkanlarını geliştirme taahhüdünde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Güney Koreden Kuzeyin İHA’larına karşı savunma kapasitesi adımı
Arşiv

Bakanlar kurulu toplantısında konuşan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) Güney'in hava sahasını ihlal etmesini değerlendirdi.

Yoon, silahlı kuvvetlerin harbe hazırlık seviyesi ile eğitim durumunda "ciddi eksiklikler" gösterdiğini ve savunma kapasitesinin mutlaka güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin önemli askeri tesislerini gözetleme ve keşif operasyonları yapmak üzere bir İHA birimi kurmayı planladıklarını belirten Yoon, "Dünkü olaydan sonra insansız hava aracı biriminin kuruluş sürecini mümkün olduğunca öne alacağız." açıklaması yaptı.

5 Kuzey Kore İHA'sı Seul'e kadar uçtu

Yoon, "Keşif ve gözetleme imkanlarımızı gelişmiş hayalet İHA'larla güçlendireceğiz." dedi.

Güney Kore dün Kuzey Kore'ye ait 5 İHA'nın hava sahasını ihlal ettiği ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıklamıştı.

Güney Kore'nin düşüremediği Kuzey Kore İHA'larından biri başkente kadar uçtu

Güney Kore ordusunun savaş uçaklarını havalandırıp helikopterlerden yaklaşık 100 atış yapılmasına karşın İHA'ların vurulamadığı, operasyona katılan "KA-1" tipi savaş uçaklarından birinin düştüğü ancak pilotların yara almadan kurtulduğu açıklanmıştı.

Yaşananlar üzerinde yapılan açıklamada, Kuzey tarafının provokasyonlarına "sert ve hakkıyla" cevap verileceği vurgulanmıştı.

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