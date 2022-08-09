Dünya Güney Korenin başkenti Seuldaki sel can aldı
ASYA

Güney Kore'nin başkenti Seul'daki sel can aldı

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün bazı bölgelerine sağanak yağışın neden olduğu sel baskını en az sekiz kişinin ölümüne ve 14 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Güney Korenin başkenti Seuldaki sel can aldı
Seul'deki mağdur halk

Pazartesi gecesi şiddetli sağanak yağış yolları, metro istasyonlarını sular altında bıraktı. Sel suları başkent Seul ve komşu illerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Kore meteoroloji ajansı, bazı bölgelerin son 80 yılda en yüksek yağış oranını aldığını söyledi.

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Meteoroloji yetkilileri, yağmurun birkaç gün devam edeceğini söyledi.

Görüntülerde metro merdivenlerinin basamaklarından fışkıran sel suları, camlarına kadar batmış park halindeki arabalar ve diz boyu suda sokaklardan geçen insanlar görüldü.

Yonhap haber ajansı'na göre, Seul'de evsiz kalan vatandaşlar okullara ve kamu tesislerine sığındı.

Sağanak yağış toplu taşımayı da etkiledi, su basmış demiryolları Seul ve Incheon'daki demiryolu hizmetlerinin askıya alınmasına neden oldu.

arşiv
arşiv

Sağanak yağış çarşamba gününe kadar devam edecek

Güney Kore devlet başkanı Yoon Suk-yeol, hükümet yetkililerine sakinleri yüksek riskli bölgelerden tahliye etmelerine karar verdi ve işletmeleri Salı sabahı çalışanlara esnek çalışma saatleri vermeye çağırdı.

KMA, Seul ve çevresindeki metropollerde şiddetli yağmur uyarıları yayınlamaya devam etti ve ülkenin orta kesimi için yağışların en azından Çarşamba gününe kadar devam etmesini beklediğini söyledi.

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