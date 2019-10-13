Dünya Güney ve doğudan kuşatılan Tel Abyadın teröristlerden temizlenmesi an meselesi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Güney ve doğudan kuşatılan Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesi an meselesi

Barış Pınarı Harekatı'nın beşinci gününde Mehmetçik ve SMO birlikleri güney ve doğudan Tel Abyad merkezi kuşattı. Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Tel Abyad'ın doğusundaki bulunan mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetcik, Telabyad'ın içi kısımlarına doğru ilerliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
Barış Pınarı Harekatı / Tel Abyad
Barış Pınarı Harekatı / Tel Abyad

Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve TSK, kentin doğu ve güneyinden merkeze yaklaştı.

İÇ KESİMLERE DOĞRU İLERLİYORLAR

  • Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu (MSO) birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Telabyad'ın doğusundaki ve güneyindeki mahalleler bir ele geçirilmeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, Tel Abyad'ın iç kısımlarına doğru ilerliyor.

Yoğun top ve obüs atışları ile de PKK/YPG hedefleri yerle bir ediliyor.

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İŞTE DAKİKA DAKİKA TEL ABYAD'DAKİ BARIŞ PINARI HAREKATI

10: 22: Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Tel Abyad'ın doğusundaki bulunan mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetcik, Tel Abyad'ın içi kısımlarına doğru ilerliyor.

10:14: Tel Abyad' tan ateşlenen roket Akçakale de bir eve düştü. Ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.

09:47: Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile Tel Abyad'daki terör mevzileri ateş altına alındı.

Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar ve Akçakale'den de duyuluyor.

09:13: Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

07:32: Milli Savunma Bakanlığı (MSB): Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu.

05:43: ABD Başkanı Donald Trump, YPG'ye bölgeden çekilme çağrısı yaptı. Trump, "Kürtlerin (YPG/PKK) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey. (YPG/PKK) Umarım çekilirler. Uçağınız yoksa uçakları olan bir gücü yenmek çok zor." dedi.

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