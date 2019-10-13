Tel Abyad'ın tamamı PKK/YPG'li teröristlerden temizlendi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

AA TSK ve SMO birlikleri Tel Abyad'da kontrolü sağladı.

TEL ABYAD DA KURTARILDI

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde 42 köy harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.

Rasulayn ve Tel Abyad'da alınan köyler şunlar:

Ziyade, Saide, Dadat, Dabaa, Ruveybe, Serd, Cendavi, İsavi, Diik Şarki, Abu Kabir, Huylan Şarkiye, Rakba, Muhysiniyye, Kuneytira, Zazua, Şakba, Tel Abdullah, Um Harmala, Kattar, Er Rasim, Turuydin, Rafah, El Gacir, Camus, Hüsnü Garbiyya, Hüsnü Şarkiyya, Hatun, Kayun, Ayşah, Bir Aflaah, Recan, Acla, Ebu Calut, Kulayah, Advaniyye, Samo, Şeria, Bir Şamoo, Mabruka, Deham, Raviye ve Tuveyne.

DHA Tel Abyad

Sabah saatlerinde de Tel Abdyad'ın Suluk beldesi terörden kurtarılmıştı.

DÜNYA Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'ın Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

İŞTE DAKİKA DAKİKA TEL ABYAD'DAKİ BARIŞ PINARI HAREKATI

14.20 Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

10: 22: Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Tel Abyad'ın doğusundaki bulunan mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetcik, Tel Abyad'ın içi kısımlarına doğru ilerliyor.

10:14: Tel Abyad' tan ateşlenen roket Akçakale de bir eve düştü. Ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.

09:47: Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile Tel Abyad'daki terör mevzileri ateş altına alındı.

Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar ve Akçakale'den de duyuluyor.

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09:13: Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

07:32: Milli Savunma Bakanlığı (MSB): Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu.

05:43: ABD Başkanı Donald Trump, YPG'ye bölgeden çekilme çağrısı yaptı. Trump, "Kürtlerin (YPG/PKK) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey. (YPG/PKK) Umarım çekilirler. Uçağınız yoksa uçakları olan bir gücü yenmek çok zor." dedi.

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