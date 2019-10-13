Dünya Tel Abyadın tamamı PKK/YPGli teröristlerden temizlendi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad'ın tamamı PKK/YPG'li teröristlerden temizlendi

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Harekatta Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine bağlı 42 köy, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Tel Abyad ilçe merkezininde kontrol sağlandı.
Tel Abyad ilçe merkezininde kontrol sağlandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

AA
TSK ve SMO birlikleri Tel Abyad'da kontrolü sağladı.

TEL ABYAD DA KURTARILDI

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde 42 köy harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.

Rasulayn ve Tel Abyad'da alınan köyler şunlar:

  • Ziyade, Saide, Dadat, Dabaa, Ruveybe, Serd, Cendavi, İsavi, Diik Şarki, Abu Kabir, Huylan Şarkiye, Rakba, Muhysiniyye, Kuneytira, Zazua, Şakba, Tel Abdullah, Um Harmala, Kattar, Er Rasim, Turuydin, Rafah, El Gacir, Camus, Hüsnü Garbiyya, Hüsnü Şarkiyya, Hatun, Kayun, Ayşah, Bir Aflaah, Recan, Acla, Ebu Calut, Kulayah, Advaniyye, Samo, Şeria, Bir Şamoo, Mabruka, Deham, Raviye ve Tuveyne.

DHA
Tel Abyad
Sabah saatlerinde de Tel Abdyad'ın Suluk beldesi terörden kurtarılmıştı.

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'ın Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'ın Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

İŞTE DAKİKA DAKİKA TEL ABYAD'DAKİ BARIŞ PINARI HAREKATI

14.20 Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

10: 22: Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Tel Abyad'ın doğusundaki bulunan mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetcik, Tel Abyad'ın içi kısımlarına doğru ilerliyor.

10:14: Tel Abyad' tan ateşlenen roket Akçakale de bir eve düştü. Ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.

09:47: Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile Tel Abyad'daki terör mevzileri ateş altına alındı.

Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar ve Akçakale'den de duyuluyor.

09:13: Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

07:32: Milli Savunma Bakanlığı (MSB): Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu.

05:43: ABD Başkanı Donald Trump, YPG'ye bölgeden çekilme çağrısı yaptı. Trump, "Kürtlerin (YPG/PKK) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey. (YPG/PKK) Umarım çekilirler. Uçağınız yoksa uçakları olan bir gücü yenmek çok zor." dedi.

Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerler için yemek yapıyorlar: Onlar bizim gururumuz
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerler için yemek yapıyorlar: Onlar bizim gururumuz

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerin hedef aldığı Mardin’in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
GÜNDEM
Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerin hedef aldığı Mardin’in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson telefonda görüştü: Barış Pınarı'nın amacı anlatıldı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson telefonda görüştü: Barış Pınarı'nın amacı anlatıldı

Barış Pınarı Harekatı: 480 terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı: 480 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı ile ilgili yaptığı açıklamayı kınadı: Boğaz şehitliğinde yatan mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlattı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı ile ilgili yaptığı açıklamayı kınadı: Boğaz şehitliğinde yatan mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlattı

Trump'tan YPG/PKK'ya çağrı: Türkiye'nin hava gücüne karşı şansları yok umarım çekilirler
DÜNYA
Trump'tan YPG/PKK'ya çağrı: Türkiye'nin hava gücüne karşı şansları yok umarım çekilirler
Türk Bayraklı konvoylarla kutluyorlar

Türk Bayraklı konvoylarla kutluyorlar

​“En büyük asker bizim asker” sloganlarıyla Akçakale'yi turluyorlar.
DEAŞlıları silahlandırdılar!

DEAŞ'lıları silahlandırdılar!

Tel Abyad'da teslim olan teröristlerle ilgili kritik detay ortaya çıktı.
M-4 karayolunun kontrolü sağlandı

M-4 karayolunun kontrolü sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 30-35 km derinliğe inildiğini açıkladı.
Tel Abyad<br> terörden temizlendi

Tel Abyad
terörden temizlendi

TSK ile SMO birlikleri şehirde kontrolü sağladı.
PKK'lılar yangın çıkartarak DEAŞ'lı teröristleri kaçırdı

PKK'lılar yangın çıkartarak DEAŞ'lı teröristleri kaçırdı

​Görgü tanığı PKK'lı teröristlerin planını deşifre etti.
PKK'yı<br>NATO'ya aldınız da<br>haberim mi yok?

PKK'yı
NATO'ya aldınız da
haberim mi yok?

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan Merkel'i köşeye sıkıştıran zor soru.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan yeni açıklama

​"Bizi yanlışlıkla Ortadoğu savaşlarına sürükleyenler hala savaşmamız için zorluyorlar"
Tedbirleri artırın

Tedbirleri artırın

​Türkiye'den Avrupa'ya PKK eylemi uyarısı.

42 köy <br>PKK'dan kurtarıldı

42 köy
PKK'dan kurtarıldı

​Barış Pınarı'nda teröristlerden temizlenen bölgeler.
Sınıra kurşun<br> geçirmez beton blok

Sınıra kurşun
geçirmez beton blok

​Mehmetçik için 9 tonluk bloklar sınıra taşındı.
24 terörist<br> teslim oldu

24 terörist
teslim oldu

​Barış Pınarı'nda güvenlik güçlerine teslim olan teröristler görüntülendi.
Tutarsız politikası müttefiklerinin güvenini sarstı

Tutarsız politikası müttefiklerinin güvenini sarstı

​NYT: Trump öngörülemez ve duygularıyla hareket eden bir lider.
Karayılan koalisyon güçlerine yalvardı

Karayılan koalisyon güçlerine yalvardı

Köşeye sıkışan teröristler için koalisyon güçlerine 'hava sahasını kapatın' diye mesaj yolladı.
Teröristler yine sivilleri hedef aldı

Teröristler yine sivilleri hedef aldı

​Bozgun uğrayan YPG/PKK'lı teröristler havanla sivillere saldırıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.