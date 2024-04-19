Guterres: Her türlü misilleme eylemini kınıyorum

Gazze’de soykırım bütün hızıyla devam ediyor! Ama biz bir haftadır bir tiyatro izliyoruz İsrail ile İran arasında! İsrail-İran valsini. Altını çizerek hatırla-tıyorum yeniden: İsrail’in İran’ın Şam Büyükel-çiliği’ni bomba-lamasını şiddetle kınamak gerekiyor! Ama bunun bir oyunun parçası olabileceğini de aslâ gözardı etmemek önemli. Çok büyük bir tehlike var: İran tehlikesi bu. Şiilik üzerinden yayılan Fars emperyalizmi projesi. OSMANLI DURDURULDU, İRAN’IN ÖNÜ AÇILDI… İran bölgeye yerleştirildi adım