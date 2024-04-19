Guterres: Her türlü misilleme eylemini kınıyorum

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. İsrail ve İran gerginliği ile ilgili konuşan Erdoğan "İsrail ve İran farklı görüşler ortaya atıyorlar. Sahiplenme yok. Akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. Amerika İsrail'in yanında yer alıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran - İsrail gerilimi hakkında görüşlerini soran gazeteciye Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İsrail ve İran farklı görüşler ortaya atıyorlar. Sahiplenme yok. Akla ziyan olmayan bir açıklama da yok.' sözleriyle karşılık verdi.
Gazze’de soykırım bütün hızıyla devam ediyor! Ama biz bir haftadır bir tiyatro izliyoruz İsrail ile İran arasında! İsrail-İran valsini. Altını çizerek hatırla-tıyorum yeniden: İsrail’in İran’ın Şam Büyükel-çiliği’ni bomba-lamasını şiddetle kınamak gerekiyor! Ama bunun bir oyunun parçası olabileceğini de aslâ gözardı etmemek önemli. Çok büyük bir tehlike var: İran tehlikesi bu. Şiilik üzerinden yayılan Fars emperyalizmi projesi. OSMANLI DURDURULDU, İRAN’IN ÖNÜ AÇILDI… İran bölgeye yerleştirildi adım
Biden yönetimi İran’ın İsrail’e doğrudan saldırısının kontrolsüz bir savaşa dönüşmesini engellemeyi en azından şimdilik başarmış görünüyor. İran’a farklı kanallardan saldırının ‘orantılı olması gerektiğini’ mesajını ileten Beyaz Saray, Netanyahu hükümetine de ABD’nin İsrail’e desteğinin savunmayla sınırlı kalacağı mesajını verdi. ABD’yle birlikte İngiltere ve Ürdün’ün İran’ın İHA ve füzelerini İsrail’in hava sahasına ulaşmadan vurması sayesinde, Demir Kubbe’nin işi nispeten kolaylaştı. Buna karşın
İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre İsfahan'daki havalimanı ve çevresinde patlama sesleri duyuldu. ABD medyası da İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirdi. Bu gelişmelerin ardından askıya alınan tüm uçuşlar yeniden başladı.
Gazze'deki katliamı unutturmak isteyen terör devleti İsrail'in İran'a karşı bu sabah gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran'dan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. İran, hava sahasını kapatma kararı aldı ve hava savunma sistemlerini devreye soktu. Gelen açıklamalarda ciddi bir hasarın meydana gelmediği ve saldırıların füzelerle gerçekleşmediği belirtildi.