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Dünya

Guterres: Her türlü misilleme eylemini kınıyorum

BM Genel Sekreteri António Guterres, İsrail'in İran'a saldırısının ardından, "Her türlü misilleme eylemini kınıyorum" açıklamasında bulundu.

15:38 - 19/04/2024 الجمعة
AA
António Guterres
António Guterres

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#BM
#António Guterres
#İsrail
#İran
#Gazze
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