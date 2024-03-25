Guterres sınırdan seslendi

Cumartesi günü Mısır-Gazze sınırına giden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, burada yaptığı açıklamada, “Hiçbir şey Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremez. Şimdi her zamankinden daha acil bir insani ateşkes zamanıdır” dedi. Açıklamasında, Filistin halkının Gazze'de İsrail bombardımanları ve saldırılarının gölgesinde bir Ramazan ayı geçirmek zorunda bırakıldığını belirten Guterres, "Filistinlilerin kesintisiz bir kabusun içinde olduğunu ve aileler ile nesillerin yok edildiğini" ifade etti. Guterres, İsrail'den bombardımanları durdurmasını ve Gazze'ye tam ve sınırsız insani yardım geçişine izin vermesini istedi.