Guterres'ten İsrail'in Suriye'deki saldırılarını durdurması talebi

BM Genel Sekreteri Guterres'in, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarından endişe duyduğu ve sonlandırmasını istediği belirtildi.
Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından İsrail de bölgedeki işgalciliğinin dozunu artırdı. 51 yılın ardından ilk kez Suriye topraklarına giren İsrail, ülkeye yönelik saldırılarını artırarak Golan Tepeleri'ndeki işgalini kalıcı hale getirmenin peşinde. Birleşmiş Milletler'den (BM) konuya ilişkin yapılan açıklamada Genel Sekreter Antonio Guterres'in İsrail'in saldırılarından endişe duyduğu ve saldırıların derhal sonlandırılmasını istediği bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
'in İsrail'in Suriye'de farklı bölgelere hava saldırılarından derin endişe duyduğu ve saldırıların sonlandırılmasını istediği bildirildi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Guterres'in Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamasını aktardı.
Guterres'ten 1974 Anlaşması hatırlatması
Guterres'ten 1974 Anlaşması hatırlatması
Genel Sekreterin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerden derin endişe duyduğunu belirten Dujarric, ülkenin tümünde acilen
itidal
çağrısında bulunduğunu kaydetti.
Dujarric, Guterres'in özellikle İsrail'in Suriye'de farklı bölgelerdeki yüzlerce hava saldırısından derin endişe duyduğunu ve saldırıların sonlandırılmasını istediğini belirtti.
Guterres'in
1974 Anlaşması
'nın hala geçerli olduğunu anımsattığını aktaran Dujarric, tüm taraflara anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunduğunu belirtti.
"Golan Tepeleri'nde ateşkesi bozacak adımlardan kaçınılmalı"
"Golan Tepeleri'nde ateşkesi bozacak adımlardan kaçınılmalı"
Dujarric, Guterres'in
Golan Tepeleri
'nde ateşkes ve istikrarı bozacak adımlardan kaçınılmasını talep ettiğini belirterek, aynı zamanda buradaki yasa dışı tüm mevcudiyete son verilmesini istediğini kaydetti.
BM Sözcüsü,
Guterres
'in
Suriye
'de kamu düzeni muhafaza edilmesi şartıyla, güvenilir ve düzenli geçiş sürecini desteklediğini söyledi.
İsrail'in saldırılarını meşrulaştırma çabasıyla bazı gerekçeler sunmasının yeterli olup olmadığının sorulması üzerine Dujarric, "
Suriye'nin komşularının desteğine ihtiyacı var.
" dedi.
#Antonio Guterres
#İsrail
#Suriye
#1974 Anlaşması
#Golan Tepeleri