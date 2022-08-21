Haaretz yazarı: İsrail’in bildiği tek dil şiddet

Tel Aviv yönetiminin bildiği tek dilin şiddet olduğunu söyleyen Levy, Hamas ile görüşülmesi veya Gazze’ye uygulanan kuşatmanın kaldırılması da dahil olmak üzere farklı alternatiflerin hiç dillendirilmediğini vurguladı. Saldırıların, İslami Cihad Hareketi’nin İsraillileri hedef alacağını öngören bir istihbarata dayandığını aktaran Haaretz gazetesi yazarı, bu durumun bile şüpheli olduğunu belirtti. İsrail’in operasyondan birkaç gün evvel Cenin’de düzenlediği bir baskında İslami Cihad Hareketi’nin önemli bir ismini gözaltına aldığına işaret eden Levy; bunun, örgütü karşılık vermeye iten bir provokasyon olduğunu dile getirdi.

Gideon Levy

ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER MEDYADA YER ALMIYOR

Levy, İsrail halkının Gazze’de öldürülen sivillerden haberinin olmadığının ve İsrail medyasında bu yönde en ufak bir haber yapılmadığının altını çizdi. Tel Aviv yönetiminin saldırılar sonrasında bir şey kazanmadığını belirten İsrailli yazar, Filistinlilerin uluslararası toplum tarafından hiç olmadığı kadar yalnız bırakıldığını kaydetti. Arap dünyasını da eleştiren Levy, birçok Arap ülkesinin Filistin’i yok sayarak İsrail’le ilişkilerini geliştirmek için yeni yollar aradığını hatırlattı. İsrail’in bir apartheid rejimi olduğunu ve dışarıdan bir baskı hissetmedikçe politikasını değiştirmeyeceğini düşündüğünü ifade eden Gideon Levy, Filistinlilerin, eski Amerikan yerlileriyle aynı kaderi paylaşmasından korktuğunu sözlerine ekledi.