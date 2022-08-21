Dünya Haaretz yazarı İsrailin bildiği tek dil şiddet
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Haaretz yazarı: İsrail’in bildiği tek dil şiddet

İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy, İsrail’in Gazze’yi hedef aldığı ve 17’si çocuk en az 49 Filistinliyi katlettiği son saldırısını Middle East Eye’a değerlendirdi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Haaretz yazarı: İsrail’in bildiği tek dil şiddet
Arşiv.

Tel Aviv yönetiminin bildiği tek dilin şiddet olduğunu söyleyen Levy, Hamas ile görüşülmesi veya Gazze’ye uygulanan kuşatmanın kaldırılması da dahil olmak üzere farklı alternatiflerin hiç dillendirilmediğini vurguladı. Saldırıların, İslami Cihad Hareketi’nin İsraillileri hedef alacağını öngören bir istihbarata dayandığını aktaran Haaretz gazetesi yazarı, bu durumun bile şüpheli olduğunu belirtti. İsrail’in operasyondan birkaç gün evvel Cenin’de düzenlediği bir baskında İslami Cihad Hareketi’nin önemli bir ismini gözaltına aldığına işaret eden Levy; bunun, örgütü karşılık vermeye iten bir provokasyon olduğunu dile getirdi.

Gideon Levy
Gideon Levy

ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER MEDYADA YER ALMIYOR

  • Levy, İsrail halkının Gazze’de öldürülen sivillerden haberinin olmadığının ve İsrail medyasında bu yönde en ufak bir haber yapılmadığının altını çizdi. Tel Aviv yönetiminin saldırılar sonrasında bir şey kazanmadığını belirten İsrailli yazar, Filistinlilerin uluslararası toplum tarafından hiç olmadığı kadar yalnız bırakıldığını kaydetti. Arap dünyasını da eleştiren Levy, birçok Arap ülkesinin Filistin’i yok sayarak İsrail’le ilişkilerini geliştirmek için yeni yollar aradığını hatırlattı. İsrail’in bir apartheid rejimi olduğunu ve dışarıdan bir baskı hissetmedikçe politikasını değiştirmeyeceğini düşündüğünü ifade eden Gideon Levy, Filistinlilerin, eski Amerikan yerlileriyle aynı kaderi paylaşmasından korktuğunu sözlerine ekledi.

İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışmalar
OYNAT 00:23
İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışmalar
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinliyi öldürdüğü, 5'ini yaraladığı bildirildi. Filistin resmi haber ajansında yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 'Yusuf makamının' yanı sıra Kudüs caddesi ve mülteci kamplarına baskınlar düzenlediği belirtildi. Baskınlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında olayların çıktığına işaret edilen haberde, İsrail askerlerinin mermi ve biber gazı kullanması sonucu onlarca kişinin gazdan etkilendiği ifade edildi. Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, yaptığı yazılı açıklamada, Nablus kentindeki 'Yusuf makamı' muhitinde yaşanan olaylarda 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinlinin yaralandığını aktardı.
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