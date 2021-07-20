Dünya Hacı adaylarından sosyal mesafeli tavaf
ORTADOĞU

Hacı adaylarından sosyal mesafeli tavaf

Hacı adayları yeni tip koronavirüs önemleri altında hac ibadetini sürdürürken Kabe’de sosyal mesafeli tavaf gerçekleşti.

Haber Merkezi İHA
Hacı adaylarından sosyal mesafeli tavaf
Tavaf sırasında ibadet edenlerin güneşten ve aşırı sıcaktan korunmak için şemsiye ve su şişeleri dağıtıldı.

Suudi Arabistan’da Hac ibadeti bu yıl da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sıkı önlemler altında yapılıyor. Hacı adayları sıkı tedbirler altında Kabe’de tavaf etti. Hac adayları tavaf sırasında maske taktı ve sosyal mesafeyi belirtmek için çizilen işaretleri takip etti. Tavaf sırasında ibadet edenlerin güneşten ve aşırı sıcaktan korunmak için şemsiye ve su şişeleri dağıtıldı.

  • Tavaf sırasında hacı adaylarının teması aza indirmek amacıyla Mescid-i Haram’a giriş ve çıkışlar farklı kapılardan yapılıyor.

İHA

Şeytan taşlaması

Dün Arafat vakfesinin ardından gece yarısından itibaren Mina’daki Cemerat bölgesindeki "Akabe Cemresi"ne büyük şeytana 7 taş atıldı. Bugün de Şeytan taşlaması devam etti.

  • Şeytan taşlaması, Kurban Bayramı’nın birinci, ikinci ve üçüncü günleri Akabe Cemresi’nde Küçük Cemre ve Orta Cemre olmak üzere üç şekilde oluyor.

Öte yandan, hacıların kutsal alanların varmasıyla Hac ve Umre Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle hacı adaylara maske, seccade, şemsiye ve çanta dağıtımı gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.5 milyon Müslüman hacı olmuştu. Hac ibadeti için bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmezken, Suudi Arabistan’da yaşayan 60 bin kişiye hac izni verildi.

Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram’da
FOTOĞRAF 9
Title
Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacılar Müzdelife’de geceyi geçirdi, gece yarısından itibaren akabe cemresi yapmak üzere Mina’daki camarat bölgesine geçtikten sonra büyük şeytana yedi taş attı.
Title
Hacılar, büyük şeytana taşlamasının ardından ziyaret tavafı (ifaza tavafı) için Mescid-i Haram’a akın etti.
Title
Hacılar, Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak ziyaret tavafını gerçekleştiriyor.
Title
Öte yandan Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Al-Abdalali, hacıların sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir Covid-19 vakasının kaydedilmediğini duyurdu.
Title
Hacılar arasında can kaybı yaşanmadığını da belirten Abdalali, hac mevsimi sırasında alınan sağlık önlemlerinin iyi ve başarılı olduğunu kaydetti.
Title
Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram’da
Title
Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram’da
Title
Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram’da
Title
Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram’da
Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram’da
Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacılar, bayramın ilk gününde ziyaret tavafı (ifaza tavafı) için gece yarısından sonra Mescid-i Haram'a akın etti.


Abone Ol Google News
Köprübaşı Başkanı da yaralandı

Köprübaşı Başkanı da yaralandı

Kolundan yaralanan Ali Aydın, hastaneye koştu.
Gökyüzünün keskin gözleri

'Gökyüzünün keskin gözleri'

​Bayramda da eller tetikte 3 bin 180 rakımda vatan nöbetindeler.
Tehlikeli tırmanış

Tehlikeli tırmanış

​Vaka sayılarındaki artış dikkat çekiyor.
Türkiye sıcaklık <br>rekoru kırıldı

Türkiye sıcaklık
rekoru kırıldı

​Meteoroloji rekorunun kırıldığı ilçeyi açıkladı.

​Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kınama

​Erdoğan KKTC'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Jeff Bezos uzaya çıktı

Jeff Bezos uzaya çıktı

​Milyarder iş insanı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.