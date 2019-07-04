Dünya Hafter göçmen merkezi saldırısını itiraf etti
ORTADOĞU

Hafter göçmen merkezi saldırısını itiraf etti

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde düzensiz göçmen barınağına düzenlenen hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Mismari, vurulan merkezin "aslında askeri üs olduğunu" ileri sürerek düzensiz göçmenlerin hayatını kaybetmesine ilişkin UMH'yi suçladı.

Haber Merkezi AA
Saldırı karşısında Avrupa Birliği, BM kurumları, sivil toplum kuruluşları ve dünya başkentlerinden kınama ve tepkiler yağdı.
Saldırı karşısında Avrupa Birliği, BM kurumları, sivil toplum kuruluşları ve dünya başkentlerinden kınama ve tepkiler yağdı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde düzensiz göçmen barınağına düzenlenen hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ederek, "buranın aslında bir tugayın askeri üssü ve silah deposu" olduğunu öne sürdü.

Mismari, dün akşam saatlerinde Bingazi kentinden canlı yayınlanan basın toplantısında, başkent Trablus'un doğusundaki düzensiz göçmen barınağına düzenlenen ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirdiğini söyledi.

  • Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı güçleri "milis" şeklinde tanımlayan Mismari, "Bizler burada bulunan bir milis tugayına ait meşru bir hedef olarak gördüğümüz askeri üssü ve silah deposunu hedef aldık. Daha önceden de bu merkezi defalarca, hava saldırısı ve top atışıyla hedef almıştık. Bu durumda asıl sorumlu yasa dışı göçmenleri buraya getirenlerdir." diye konuştu.

Mismari ayrıca dün Libya genelinde ülkenin güneyi dahil üçte ikisini kapsayacak bir alanda hava saldırıları düzenlediklerini belirtti.

Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Saldırıya dünyadan tepki yağdı, ABD korudu

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric vurulan merkezin tam koordinatlarının taraflara verildiğini belirtirken, Genel Sekreter Antonio Guterres'in de bu ''çirkin'' saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını aktardı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame de saldırının ''savaş suçu niteliği taşıyabileceği'' açıklamasında bulundu.

Saldırı karşısında Avrupa Birliği, BM kurumları, sivil toplum kuruluşları ve dünya başkentlerinden kınama ve tepkiler yağdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de hava saldırısını görüştüğü kapalı oturumda oturumunda, diplomatlar, ABD'nin Washington'dan talimat beklediği gerekçesiyle konseyde "saldırıyı kınama" kararının çıkamadığı bilgisini paylaştı.

BM: Libya'da düzensiz göçmenlerin vurulması savaş suçu olabilir
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