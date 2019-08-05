Hafter mahalleyi hedef aldı: 20 ölü

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8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler

Kayseri polisi, 8 yıl önce kayıp olarak aranan genç kızın, 2 yıllık teknik takip ve saha çalışması sonucu cinayete kurban gittiğini belirledi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.