Dünya Hafter mahalleyi hedef aldı 20 ölü
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Hafter köyleri vuruyor

Hafter mahalleyi hedef aldı: 20 ölü

Libya'da General Halife Hafter güçlerine ait uçakların ülkenin güneybatısında yer alan Merzuk kentine düzenlediği hava saldırısında 20 kişi öldü, 35'den fazlası yaralandı.

Haber Merkezi AA
Hafter Tebu kabilesinin yaşadığı El-Kale Mahallesi'nin hedef aldı.
Hafter Tebu kabilesinin yaşadığı El-Kale Mahallesi'nin hedef aldı.

Libya'da General Halife Hafter güçlerine ait uçakların ülkenin güneybatısında yer alan Merzuk kentine düzenlediği hava saldırısında 20 kişi öldü, 35'den fazlası yaralandı.

  • "El-Ahrar" Televizyonu'nun Merzuk kentinden milletvekili Rahme Adem'e dayandırarak verdiği habere göre, Hafter güçlerine ait askeri bir uçağın düzenlediği hava saldırısında Tebu kabilesinden 20 kişi öldü, 35'den fazlası yaralandı.

Merzuk Belediye Meclis üyesi Muhammed Ömer, Tebu kabilesinin yaşadığı El-Kale Mahallesi'nin hedef alındığı saldırıda can ve mal yabı yaşandığını açıkladı ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Basında ise saldırıda bir düğün alayının hedef alındığı bilgisi yer aldı.

Hafter güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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