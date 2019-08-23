Hafter terör örgütüne ağır darbe

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, General Halife Hafter yönetimindeki terör örgütü unsurlarına karşı sahada kazanımlar elde etmeye devam ediyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçler son olarak başkent Trablus'un güneyinde bazı bölgeleri Hafter terör örgütünden ele geçirdiklerini duyurdu. UMH'ye bağlı güçlerin sözcüsü Mustafa el-Meci, "sahada önemli kazanımlar elde ettik. stratejik öneme sahik, Hava Kuvvetleri Akademisi gibi alanları geri aldık" ifadelerini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır destekleri Hafter terör örgütü Nisan ayında başkent Trablus'u hedef alan saldırılar başlatmıştı.

GÜNDEM Oktay'dan Libya'daki Hafter güçlerine sert mesaj