Dünya Hafter terör örgütüne ağır darbe
ORTADOĞU

Hafter terör örgütüne ağır darbe

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçler, başkent Trablus’un güneyinde bazı bölgeleri Hafter terör örgütünden geri aldı. UMH sözcüsü Mustafa el-Meci, “Stratejik öneme sahip Hava Kuvvetleri Akademisi gibi alanları geri aldık” dedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır destekli Hafter terör örgütü, nisanda Trablus’u hedef alan saldırılar başlatmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halife Hafter
Halife Hafter

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, General Halife Hafter yönetimindeki terör örgütü unsurlarına karşı sahada kazanımlar elde etmeye devam ediyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçler son olarak başkent Trablus'un güneyinde bazı bölgeleri Hafter terör örgütünden ele geçirdiklerini duyurdu. UMH'ye bağlı güçlerin sözcüsü Mustafa el-Meci, "sahada önemli kazanımlar elde ettik. stratejik öneme sahik, Hava Kuvvetleri Akademisi gibi alanları geri aldık" ifadelerini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır destekleri Hafter terör örgütü Nisan ayında başkent Trablus'u hedef alan saldırılar başlatmıştı.


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