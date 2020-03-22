Dünya Hafter Trablusa roketli saldırı gerçekleştirdi 1 kişi öldü 2 çocuk yaralandı
AFRİKA

Hafter Trablus'a roketli saldırı gerçekleştirdi: 1 kişi öldü 2 çocuk yaralandı

Hafter'in teröristleri Libya'nın başkenti Trablus'a roketli saldırı düzenledi. Aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Haber Merkezi AA
Hafter milislerinin Trablus'un Bab el-Gaşir bölgesine attığı roketler nedeniyle dün gece de 2 çocuk yaralanmıştı.
Hafter milislerinin Trablus'un Bab el-Gaşir bölgesine attığı roketler nedeniyle dün gece de 2 çocuk yaralanmıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'un güneyine roketli saldırı düzenledi.

  • Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hafter milisleri tardından fırlatılan roketin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde bir eve isabet etmesi sonucu aynı aileden 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Hafter milislerinin Trablus'un Bab el-Gaşir bölgesine attığı roketler nedeniyle dün gece de 2 çocuk yaralanmıştı.

Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa ülkelerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önerilen insani ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladıklarını söylemişti. Ancak Hafter milisleri, buna rağmen saldırılarını sürdürüyor.

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