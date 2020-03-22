Hafter Trablus'a roketli saldırı gerçekleştirdi: 1 kişi öldü 2 çocuk yaralandı

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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’dan tepki çeken açıklama: Dönemeyenler bir zahmet orada kalsın

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ülkeye geri dönemeyen vatandaşları için, "Dönemeyenler bir zahmet orada kalsın" ifadeleri kamuoyunda tepkiye neden oldu.