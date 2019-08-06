Hafter yine sivilleri bombaladı

Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa destekli General Halife Hafter yönetimindeki terör örgütü bir kez daha sivilleri hedef aldı. Hafter örgütüne bağlı savaş uçaklarının ülkenin güneybatısında yer alan Merzuk kentine düzenledikleri hava saldırısında 45 kişi hayatını kaybetti, 55’ten fazla kişi yaralandı. Hafter savaş uçakları, geçen ay başkentin doğusundaki Tecura göçmen barınağını hedef almış, bu saldırıda farklı uyruklardan 60'tan fazla düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti. Öte yandan Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'na Hafter örgütü tarafıdnan füze saldırısı düzenlendi. Mitiga Uluslararası Havaalanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, El-Burak şirketi'ne ait uçağın yanına füze düştüğü ifade edildi. Uçaktaki 124 kişinin kurtulduğu öğrenilirken Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame de, Mitiga Uluslararası Havaalanı'na yapılan saldırıyı kınadı.

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